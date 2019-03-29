Daily Telegraph: Türkiye’deki bankaları dağ gibi geri ödemeler bekliyor

İngiltere’de yayımlanan Daily Telegraph gazetesi, ekonomi ekinin başsayfasında yer verdiği makalede, ‘döviz rezervlerinin azalması ve yabancı yatırımcının kaçmasıyla Türkiye’nin derin bir ekonomik krize sürüklendiği’ni yazdı.

Swap gecelik faizi bu hafta içerisinde yüzde 1300’ü aşmıştı. Merkez Bankası’nın Londra’daki swap piyasasında Türk Lirası’nın gecelik faizini düşürmek için attığı adım sonrası TL’nin değer kaybetmeyi sürdürdüğü belirtildi.

“Türkiye’deki kriz gelişmekte olan piyasalar için korku yaratıyor” başlıklı makalede şu ifadeler yer aldı:

“Merkez Bankası’nın net rezervleri 26 milyar dolara kadar düştü. Capital Economics yatırım şirketinden William Jackson, Türkiye’deki bankaların nisan, mayıs ve haziran aylarında dağ gibi geri ödemelerin beklediğini söyledi. Asıl kaygı, yabancı bankaların döviz varlıklarını satarak bilançolarını küçültmeleri sonucu kredi daralması yaşanması.

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“UniCredit Türkiye’nin bu yıl yüzde 5’lik bir ekonomik daralma yaşayacağını, bunun jeopolitik krizi tetikleyeceğini ve sonunda IMF’den yardım alacağını öngörüyor. Geçtiğimiz hafta devlet borçları için flas risklerini ölçen kredi temerrüt swapları da 150 puandan 454 puana yükseldi.”