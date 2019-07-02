Dalai Lama kadınlarla ilgili sözlerinden dolayı özür diledi

Tibet Budizmi’nin ruhani lideri Dalai Lama, yerine geçecek kişinin kadın olması durumunda “fiziksel olarak güzel olması” gerektiğini söylemişti. Dalai Lama, “Yerime kadın bir Dalai Lama gelirse çekici olmalı” ifadesini kullanmıştı.

BBC’ye konuşan Dalai Lama yerine geçecek kişi “güzel olmayan bir kadın olursa insanların yüzüne bakmayacaklarını” söyleyerek tepki çekmişti.

‘ÖNEMLİ OLAN İÇİ DEĞİL Mİ?’

Dalai Lama, kendisiyle konuşan BBC muhabirinin “Önemli olan içi değil mi?” sorusu üzerineyse “Bence ikisi de” yanıtını vermişti.

Tibet Budistlerinin ruhani lideri, “Gerçek güzel iç güzelliktir, bu doğru. Ancak bizler insanız. Ben görüntünün de önemli olduğuna inanıyorum” demişti.

ÖZÜR DİLEDİ

İnsanların “ölü bir yüze” bakmak istemeyeceklerini söyleyen Dalai Lama, kadınlardan makyaj yapmalarını da istedi.

AFP’nin haberine göre Dalai Lama, tepki çeken açıklamalarının ardından yorumları sebebiyle kadınlardan özür diledi.