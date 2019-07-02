21.6 C
Istanbul
03.07.2019
Anasayfa DÜNYA Dalai Lama kadınlarla ilgili sözlerinden dolayı özür diledi

Dalai Lama kadınlarla ilgili sözlerinden dolayı özür diledi

Yerine geçecek kişinin bir kadın olması durumunda fiziksel olarak güzel olması gerektiğini öne süren Dalai Lama, sözlerinden dolayı özür diledi.

birgun.net birgun.net

Tibet Budizmi’nin ruhani lideri Dalai Lama, yerine geçecek kişinin kadın olması durumunda “fiziksel olarak güzel olması” gerektiğini söylemişti. Dalai Lama, “Yerime kadın bir Dalai Lama gelirse çekici olmalı” ifadesini kullanmıştı.

BBC’ye konuşan Dalai Lama yerine geçecek kişi “güzel olmayan bir kadın olursa insanların yüzüne bakmayacaklarını” söyleyerek tepki çekmişti.

‘ÖNEMLİ OLAN İÇİ DEĞİL Mİ?’

Dalai Lama, kendisiyle konuşan BBC muhabirinin “Önemli olan içi değil mi?” sorusu üzerineyse “Bence ikisi de” yanıtını vermişti.

Tibet Budistlerinin ruhani lideri, “Gerçek güzel iç güzelliktir, bu doğru. Ancak bizler insanız. Ben görüntünün de önemli olduğuna inanıyorum” demişti.

ÖZÜR DİLEDİ

İnsanların “ölü bir yüze” bakmak istemeyeceklerini söyleyen Dalai Lama, kadınlardan makyaj yapmalarını da istedi.

AFP’nin haberine göre Dalai Lama, tepki çeken açıklamalarının ardından yorumları sebebiyle kadınlardan özür diledi.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,103AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Bütçeyi TCMB kapattı, ‘edepsizlik’ yapıp sormayın!

SELİN SAYEK BÖKE -
Ekonomide dikiş çoktan sökülmeye başladı. Sökülen yer artık yeni dikiş de tutmuyor....
Devamını Oku

Gelecek gelecek mi?

KAAN SEZYUM -
Geleceğimizden ne bekliyoruz? Geleceğinizden ne bekliyorsunuz? Kendinizi 5 yıl sonra nerede görmek...
Devamını Oku

Anhedonik zamanlar

BÜLENT USTA -
Çocuklar için haz alma, yetişkinlere göre daha önemli bir şeydir. Şair Nilgün...
Devamını Oku

Süperkıta Orkestras

TARIK GÜNERSEL -
300 milyon yıl önce birleşen kıtaların oluşturduğu süperkıta Pangea 175 milyon yıl...
Devamını Oku

Göçmenleri kurtaran Carola Rackete serbest bırakıldı

birgun.net -
Kurtardığı göçmenlerle İtalyan limanlarına yanaşmasına izin verilmeyen, ardından İtalya’nın Lampedusa adası limanına...
Devamını Oku

Fransa’da acil servis çalışanlarından grev

birgun.net -
Fransa'da 154 hastanenin acil servisindeki sağlık görevlileri kötü çalışma koşullarına dikkat çekmek...
Devamını Oku

İYİ Parti’nin TRT önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

birgun.net -
Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın TRT'ye röportaj vermesi sonrası İYİ Parti tarafından...
Devamını Oku

Fethullah Gülen’in şikayetiyle gazeteci Barış Pehlivan’a hapis kararı

birgun.net -
Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, FETÖ'nün 1 numarası Fethullah Gülen’in şikayetiyle...
Devamını Oku

Ali Babacan hakkında suç duyurusu

birgun.net -
Eski Hazine çalışanı Ali Çevik, eski bakan Ali Babacan hakkında "FETÖ'ye bilerek...
Devamını Oku

Bülent Arınç’tan ‘maaş zammı’ açıklaması: ‘Tek yetkili Erdoğan’

birgun.net -
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç maaşının 13 bin liradan 18 bine çıkarılmasına...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi