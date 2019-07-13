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13.07.2019
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Dalaman’da başlayıp Fethiye’ye sıçrayan ve 400 hektarı kül eden yangın söndürüldü

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Fotoğraf: AA

Muğla’nın Dalaman ilçesinde çıktıktan sonra Fethiye’ye sıçrayan orman yangını söndürüldü.

Dalaman’a bağlı Karaağaç Mahallesi’nde üç gün önce çıkan yangına 20 helikopter, çok sayıda arazöz ve yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.

Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın Fethiye ilçesine kadar ulaştı. Ekiplerin gece gündüz müdahalesiyle tamamen söndürülen yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yaklaşık 400 hektarlık alanda etkili olan yangında bir mezarlık zarar gördü, bazı yaban hayvanları da yaşamını yitirdi.

Öte yandan yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmaların devam ettiği, sosyal medyada yer alan “terör bağlantısı” bilgisinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Dalaman’ın Karacaağaç Mahallesi’nde 10 Ağustos’ta çıkan yangın Fethiye’ye sıçramış, dün kontrol altına alınmıştı.

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Kaynak:AA

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