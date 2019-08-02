Dani Alves, Sao Paulo ile anlaştı

Transfer döneminde henüz kendisi ile temasa geçen bir kulüp olmamasına sitem eden Dani Alves, Brezilya’nın Sao Paulo takımı ile anlaştı.

Kariyerinde Sevilla, Barcelona, Juventus, PSG gibi takımların formasını giyen 36 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Daniel Alves, sosyal medya hesabından, “İş arıyorum. Özgeçmişimi nereye gönderiyorum? Eğer özgeçmişimle ilgilenme fırsatını bulabilen biri olursa bana bildirin” ifadelerini kullanarak sitem etmişti.

Alves, ülkesinin Sao Paulo takımı ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Dani Alves ile 2022 yılının aralık ayına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Futbol tarihinin en iyi bekleri arasında gösterilen Dani Alves, Brezilya temsilcisi Bahia’da başladığı futbol kariyerinde Sevilla, Barcelona, Juventus ve son olarak Paris Saint-Germain (PSG) formalarını giydi.

Dani Alves, Fransa temsilcisinde geçen sezon 32 maçta 3 gole imza attı.