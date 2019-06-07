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07.06.2019
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Danimarka’da sol blok kazandı

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Danimarka’da genel seçimlerin resmi sonuçlarına göre ana muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti aldığı yüzde 25,9 oyla 48 sandalye kazanarak birinci parti oldu.

Sosyal Demokrat Partinin yer aldığı sol blok 175 sandalyeli Danimarka Parlamentosunda 91 milletvekili kazandı. Partinin lideri Mette Frederiksen hedefinin azınlık hükümeti olduğunu açıkladı

Rasmussen istifa edecek

Mevcut hükümetin büyük ortağı Başbakan Lars Loekke Rasmussen’in Liberal Partisi genel seçimlerde yüzde 23,4 oy alırken, Liberal Parti ile sağ blokta yer alan diğer partiler 75 milletvekilliği kazanabildi. Rasmussen, istifa sözü verdi. Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen’in partisi Liberal İttifak büyük oy kaybı yaşayarak yüzde 2,3’e düştü. Samuelsen milletvekili olarak seçilemedi.

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Seçim zaferinin ardından partililere seslenen Danimarka tarihinin ikinci kadın başbakanı olmaya hazırlanan Mette Frederiksen, “Sadece Sosyal Demokrat Partiden oluşan bir azınlık hükümeti kuracağız. Etkili olmak isteyen ve yapıcı her parti ile çalışmaya hazırız.” dedi. Frederiksen liderliğindeki Sosyal Demokrat Partinin göçmen politikaları konusunda sağ partilerle, çevre ve sosyal konularda ise sol partilerle iş birliği yapması bekleniyor.

AŞIRI SAĞCI PARTİ GERİLEDİ

Aşırı sağcı Danimarka Halk Partisine verilen desteğin, 2015’teki son seçimlere kıyasla yarıdan fazla azaldığı görüldü. 2015 seçimlerinde yüzde 21.1 oyla 37 milletvekili çıkaran partinin oy oranı bu kez yüzde 8.7’ye geriledi. Partinin milletvekili sayısı ise 16’ya düştü.

Yaklaşık 5,8 milyon nüfusu olan Danimarka’da, 4 milyon 219 bin 537 seçmen bulunurken, 3 milyon 567 bin 219 seçmen oyunu kullandı. Seçime katılım oranı yüzde 84,5 oldu.

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