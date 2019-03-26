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26.03.2019
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Danıştay’dan hukuksuz bildiri kararı

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Danıştay 8. Dairesi, üniversitelerde ‘izinsiz bildiri dağıtma’ eylemine, ‘kınama cezası’ veren maddeye yapılan itirazı reddetti.

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nde 7 Kasım 2013’te değişiklik yapılarak yükseköğretim kurumlarında izinsiz bildiri dağıtmak, kınama cezası gerektiren eylemler arasına dâhil edildi. Öğrenciler hakkında soruşturma başlatılması durumunda ise sürecin tamamlanması beklenmeden üniversiteye alınmama cezası getirildi.

Eğitim Sen’in karara itiraz etmesi üzerine Danıştay, yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

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Son verdiği kararla yargının durumunu özetleyen Danıştay, ‘İzinsiz bildiri dağıtmak’ fiili ile disiplin soruşturmasına uğramış öğrencilerin üniversite binalarına girmesinin engellenmesi düzenlemesinin iptali istemini reddetti.

Eğitim Sen, konuyla ilgili bir açıklama yayımlayarak, Danıştay kararını eleştirdi. Eğitim-Sen’in açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Düşünce ve ifade özgürlüğünün olmadığı, eğitim hakkı ihlalinin tehdit aracına döndüğü kurumlarda üniversite fikrinin yaşaması mümkün değildir. Söz konusu kararı temyiz aşamasına taşıyacağımız ve insan, toplum, doğa yararına üniversite mücadelemizden asla taviz vermeyeceğimiz bilinmelidir.”

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