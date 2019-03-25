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26.03.2019
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Danıştay’dan hukuksuz bildiri kararı

birgun.net birgun.net

Danıştay 8. Dairesi üniversitelerde izinsiz bildiri dağıtmaya kınama cezası veren maddeye yapılan itirazı reddetti.

7 Kasım 2013’te Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nde değişiklik yapılarak yükseköğretim kurumlarında izinsiz bildiri dağıtmak, kınama cezası gerektiren eylemler arasına dâhil edilmişti.

Öğrenciler hakkında soruşturma başlatılması durumunda ise sürecin tamamlanması beklenmeden üniversiteye giriş cezası getirilmişti.

Değişikliğe Eğitim Sen itiraz etmişti. Öncelikle Danıştay kararın yürütmesini durdurmuştu. Ancak son verdikleri kararla yargının durumunu özetleyen bir sonuç ortaya çıkardı.

Danıştay “izinsiz bildiri dağıtmak” fiili ile disiplin soruşturmasına uğramış öğrencilerin üniversite binalarına girmesinin engellenmesi düzenlemesinin iptali istemini reddetti.

Eğitim Sen tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada “Düşünce ve ifade özgürlüğünün olmadığı, eğitim hakkı ihlalinin tehdit aracına döndüğü kurumlarda üniversite fikrinin yaşaması mümkün değildir. Söz konusu kararı temyiz aşamasına taşıyacağımız ve insan, toplum, doğa yararına üniversite mücadelemizden asla taviz vermeyeceğimiz bilinmelidir” denildi.

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