Darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen OHAL hukuku sürüyor

15 Temmuz Darbe Girişimi’nden beş gün sonra 20 Temmuz 2016’da ilan edilen ve 3 aylık sürelerle 7 kez uzatılan olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasının üzerinden bir yıl geçti.

‘Mağduriyetlerin giderilmesi’ amacıyla oluşturulduğu iddia edilen OHAL Komisyonu’nun işlevsiz varlığı tepki çekiyor. Yaşanan hak ihlallerini ortadan kaldırmak amacıyla kurulan OHAL Komisyonu, geçen 1,5 senelik zaman periyodunda mağduriyetleri gidermek bir yana, bunu onaylayan bir notere dönüştü. Onbinlerce dosya çözülmeyi beklerken, gündemde ‘FETÖ borsası’nın oluştuğu eleştirileri var.

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “OHAL hukukunun yaratmış olduğu ağır tahribatlar bugün halen yaşamın her alanında kendini hissettirmektedir” ifadelerini kullandı.

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46 KHK’li intihar etti

“OHAL sonrası süreçte de OHAL’in olumsuz mirası Türkiye demokrasisine ve hukuk sistemine zarar vermeye devam etti” diyen Ağbaba, “OHAL’deki kanunsuz KHK’ler, YSK eliyle 31 Mart seçimlerinde halkın iradesini gasp etti. KHK’lilerin pasaportlarına herhangi bir hukuki gerekçe olmaksızın el konuldu vatandaşlarımızın seyahat özgürlükleri kısıtlandı. Hiçbir hukuki gerekçe olmadan işlerinden atılan en az 46 KHK’li intihar ederek yaşamına son verdi” ifadelerini kullandı.

Veli Ağbaba

Ağbaba, yaptığı açıklamada, çalışma yaşamındaki emek sömürüsü, grev yasaklamaları, işçi cinayetleri, kıdem tazminatı hakkının gaspı, zorunlu bireysel emeklilik sistemi gibi emek düşmanı politikaların OHAL rejimi ile başlayıp sonrasında da devam ettiğine de dikkat çekti.

İşsizlik arttı

OHAL dönemi boyunca açığa çıkan ekonomik sıkıntıların OHAL sürecinden sonra da zirveye çıktığını savunan Ağbaba, Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) açıkladığı haziran ayı işsizlik verilerine göre, kayıtlı işsiz sayısının rekor kırarak 4 milyon 417 bin 814’e yükseldiğini aktardı. Ağbaba ayrıca OHAL’in sona erdiği 1 yıldan bugüne 2 milyondan fazla kişinin işsiz kaldığını da kaydetti.