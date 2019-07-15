‘Darbeyi araştırma komisyonu çalıştırılmadı’

15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişiminin üçüncü yılına girildi. CHP İstanbul Milletvekili ve 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Üyesi Sezgin Tanrıkulu 15 Temmuz’a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tanrıkulu, “Hatırlanacağı gibi komisyon, darbe girişiminden hemen sonra, TBMM’de grubu bulunan tüm siyasi partilerin ortak önerisi ve oy birliğiyle kuruldu. Komisyon Temmuz ayında kurulmasına rağmen AKP tarafından çalıştırılmadı ve çalışmalarına ancak Ekim ayında başlayabildi” dedi.

Tutanaklar Meclis kayıtlarında

Tanrıkulu yaptığı açıklamada, “Darbe girişimine maruz kalan Türkiye, bu tarihten itibaren darbe koşullarında yönetilmeye başlanmıştır. Türkiye’yi 15 Temmuz’a sürükleyen olayların ve darbe girişimi sonrasında demokrasinin nasıl onarılması gerektiği, demokrasiye yönelik tehditlerin belirlenip ne tür önlemler alınabileceğinin tespiti amacıyla 26’ıncı dönemde TBMM’de Araştırma Komisyonu kurulmuştu. Ancak şunu vurgulamak gerekir ki, Darbeleri Araştırma Komisyonu’nun hikâyesi bile darbeyle ilişkilerin açığa çıkarılmak istenmeyişinin tarihsel belgeleridir. Buna ilişkin bütün tutanaklar Meclis kayıtlarında vardır” ifadesini kullandı.

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Tanrıkulu, komisyona davet etmek istedikleri tanık ve kamu görevlilerin çağrılmadığını belirtirken, Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarına başbakan tarafından izin verilmediğini söyledi.