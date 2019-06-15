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16.06.2019
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Darp edilen Akit TV Haber Müdürü Alan: Bizim dönemimizde bize yaptıklarına bakın

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Yeni Akit TV Haber Müdürü Murat Alan, Cuma namazı çıkışı bir grup tarafından darp edilmesiyle ilgili “Bu Cumhurbaşkanımızın iradesine saldırı. AK Parti’nin bu işi takip etmesi lazım. Bizim hükümetimizde bizim dönemimizde bize yaptıklarına bakın” dedi.

Alan, Cuma namazı çıkışı 4 kişinin beyzbol sopalı saldırısına uğradı.

Saldırıda başından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Murat Alan, çevredeki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Alan’ın tedavisi sürerken darp eden 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. 

‘2 GÜN ÖNCE ANKARA’DAN İSTANBUL’A GELMİŞLER’

Saldırının nasıl gerçekleştiğini anlatan Alan şöyle konuştu:

“Senin siyasi iradenin de hakkından geleceğiz diyerek başıma beyzbol sobasıyla vurdu. Ben o anda çocuğumu düşündüm. 6 yaşında o an çocuğum çığlık attı. 2 gün önce Ankara’dan İstanbul’a gelmişler. Olayın kesinlikle takipçisi olacağız. Ama ben değil bu Cumhurbaşkanımızın iradesine saldırı. AK Parti’nin bu işi takip etmesi lazım. Bizim hükümetimizde bizim dönemimizde bize yaptıklarına bakın. Allah’ın izniyle geri adım atmayacağız.”

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Kaynak:DHA

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