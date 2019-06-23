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25.06.2019
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DasDas, dünyaca ünlü müzisyen Iyeoka’yı ağırladı

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Ataşehir Metropol İstanbul’daki yeni yerinde kapılarını açtığı ilk günden bu yana sayısız kapalı gişe oyuna ve binleri ağırladığı konserlere ev sahipliği yapan DasDas’tan dünyaca ünlü müzisyen Iyeoka geçti.

Atlantis Yapım’ın organizasyonuyla 20 Haziran’da Çanakkale’de sahneye çıkan müzisyen, İstanbul’da DasDas’taki tek konserle müzikseverlerle buluştu. 

Anadolu Yakası’nın kültür-sanat ve yaşam merkezi DasDas, sezonu kapamasına günler kala dünyaca ünlü bir müzisyeni sahnesinde ağırladı. Soul ve rhythm’n blues’a getirdiği yenilikçi tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Iyeoka, DasDas Sahne’de en sevilen şarkılarını müzikseverlerle birlikte söyledi. 

Müzik eleştirmenleri tarafından sesiyle Nina Simone’a benzetilen, 2014 yılında çıkardığı ‘Say Yes Evolved’ albümündeki ‘Simply Falling’ adlı şarkısıyla dünya çapında tanınan Amerikalı müzisyen, DasDas’ta unutulmaz bir konsere imza attı. 

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Çanakkale’de verdiği konserden bir gün sonra İstanbul’da tek bir performans için DasDas Sahne’de müzikseverlerle buluşan Iyeoka, yoğun bir ilgiyle karşılandı. 

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