27 C
Istanbul
30.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Datça'da tatil yapacaklara uyarı

Datça’da tatil yapacaklara uyarı

Türkiye Küçük Oteller Derneği Başkan Yardımcısı ve Datça Turizm Otelciler Derneği Başkanı Bülent Sancakdar, yaz aylarına denk gelen bayram tatillerinde turizmin çok yoğun geçtiğini söyleyerek 'rezervasyon' uyarısında bulundu.

birgun.net birgun.net

Muğla’nın Datça ilçesinde, Kurban Bayramı tatili yaklaşırken otellerde doluluk oranı, şimdiden yüzde 100’lere ulaştı. Datça’da tatil planlayanlara, ‘Rezervasyonlarınızı yaptırmadan yola çıkmayın’ uyarısı yapıldı.

Türkiye Küçük Oteller Derneği Başkan Yardımcısı ve Datça Turizm Otelciler Derneği Başkanı Bülent Sancakdar, yaz aylarına denk gelen bayram tatillerinde turizmin çok yoğun geçtiğini söyledi. Datça’da, temmuz ayının 15’inden ağustosun sonuna kadar bütün otellerdeki doluluk oranının yüzde 100’lere ulaştığını kaydeden Sancakdar, “Bayram süresince Datça’da yer bulmak çok zor. Bayramda Datça’ya gelecek olan misafirlerimiz, kesinlikle rezervasyonlarını yapmadan yola çıkmasınlar; çünkü 22 bin 261 olan Datça nüfusunun bugünlerde ve bayramda 65- 70 bin kişilere ulaşması bekleniyor” diye konuştu.

İlginizi çekebilir:  Muğla'da tekne yangını

Datça’nın var olan hizmet kapasitesinin bayramlardaki yoğunluğu kaldıramadığını da belirten Sancakdar, “Geçen yıl bayram tatilinde yaşanan sıkıntıların tekrarlanmasını istemiyoruz. Geçen sene rezervasyon yaptırmadan tatile gelenler, çok büyük sıkıntılar yaşadı. Datça kıyıları, hoş olmayan görüntülere sahne oldu” dedi.

9 günlük bayram tatillerinde, sadece Datça’da değil başka sahil beldelerinde aynı sıkıntıların yaşandığını belirten Bülent Sancakdar, “Altyapı kapasitemiz nedeniyle gelecek misafirlere dört dörtlük bir hizmet verebilmek çok zorlaşıyor. Temennimiz o ki 9 günlük bayram tatilleri yerine turizmi 120 hatta 150 güne yayabilmek. Bunu gerçekleştirebilirsek tatilciler de işletme sahipleri de mutlu olacak. Datça’nın yerleşik düzende oturan insanları, esnafı rahat edecek” diye konuştu.

Kaynak:DHA

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,660AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Datça’da tatil yapacaklara uyarı

birgun.net -
Muğla'nın Datça ilçesinde, Kurban Bayramı tatili yaklaşırken otellerde doluluk oranı, şimdiden yüzde...
Devamını Oku

Eğitimde eşitsizlik: Özel liselerin ücretleri 100 bin TL’ye dayandı

birgun.net -
Yüklü miktarda parası olanın iyi eğitim almak için özel okullara kaydolabildiği bu...
Devamını Oku

“ODTÜ’lü öğrenci kampüste yaşamına son verdi” iddiası

birgun.net -
ODTÜ'de bu sabah bir öğrencinin yaşamına son verdiği iddia edildi.
Devamını Oku

İran kripto para madenciliğini yasallaştırdı

birgun.net -
İran hükümeti kripto para madenciliğini yasal bir endüstriyel faaliyet olanı olarak kabul...
Devamını Oku

Kayıplara karışan Rasim Ozan Kütahyalı polis zoruyla mahkemeye götürüldü: Tüm gelirimi kaybettim, zordayım

birgun.net -
Boşnaklara hakaret içeren sözleri nedeniyle yargılandığı davada hakkında yakalama kararı bulunan ancak...
Devamını Oku

Ronaldinho’nun 57 adet mülküne el konuldu

birgun.net -
Kariyerinde iki kez dünyanın en iyi futbolcusu seçilen Ronaldinho borçları nedeniyle zor...
Devamını Oku

Kontakt lenslerle duş aldığı için tek gözü kör oldu

birgun.net -
İngiltere'de yaşayan bir kadın kontakt lensleriyle duşa girme ve yüzme alışkanlığı sonucunda...
Devamını Oku

İmam hatibe çevrilen okula hiçbir öğrencinin kayıt yaptırmadığı ortaya çıktı

birgun.net -
Şırnak’ın Balveren ilçesindeki Mustafa Bayram Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin geçen yıl İmam...
Devamını Oku

Bakan Albayrak’tan ‘bayram tatili’ açıklaması

birgun.net -
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasına olumlu bakmadığını söyledi....
Devamını Oku

Hatay Belediye Başkanı iki kardeşine de kadro vermiş!

birgun.net -
CHP’li belediyelerdeki akraba ataması haberlerine bir yenisi daha eklendi.
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi