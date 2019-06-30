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30.06.2019
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Datça’daki yangında sabotaj şüphesi

Muğla’nın Datça ilçesi Palamutbükü mevkiinde, dün öğleden sonra başlayan orman yangını, geçen 12 saatin ardından büyük oranda kontrol altına alındı. 3 kola ayrılan ve soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, 5 hektardan fazla alan zarar gördü. Datça Belediyesi yangınla ilgili sabotaj şüphesine dikkat çekti.

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Muğla’nın Datça ilçesi Palamutbükü mevkiinde, dün öğleden sonra başlayan orman yangını, geçen 12 saatin ardından büyük oranda kontrol altına alındı. Datça Belediyesi yangınla ilgili sabotaj şüphesine dikkat çekti. Palamutbükü’nde cami imamı Şeref Fırat yaptığı anonsta “Yangın söndürme faaliyetlerine insanlık namına katılmanız rica olunur.” dedi. Bu sabah saat 06.00 sularında söndürülen yangında 20 hektardan fazla alan zarar gördü.

Muğla’nın Datça ilçesi Palamutbükü mevkiinde, dün öğleden sonra başlayan orman yangını, geçen 12 saatin ardından büyük oranda kontrol altına alındı. 3 kola ayrılan ve soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, 20 hektardan fazla alan zarar gördü.

Başlangıç noktasından sonra Marin ve Limantepesi yönlerine ikiye ayrılan yangının vericilerin olduğu bölgedeki kısmı denize ulaştığı için söndürüldü. Marin bölgesinde yönelen yangın, daha sonra tekrar Palamutbükü istikametine geri döndü. Knidos Antik Kenti ve Marin bölgesinde iki ayrı noktada uzun süre devam eden yangının, çember içerisine alınması için yoğun çalışma yapıldı.

SABOTAJ İDDİASI

Datça Belediyesi’nin Twitter hesabında dün akşam saatlerinde yapılan bilgilendirmede “Az önce Mesudiye Maşaçukuru’nda da yangın çıktı. Sabotaj ihtimali var. İtfaiye ekiplerinin yanısıra Jandarma ve polis ekipleri de harekete geçiyor.” denildi.

Öte yandan, söndürme çalışmalarına katılan yurttaşlar, yangının ilk başladığı bölge olan Limantepesi vericiler bölgesinde, yapacağı otel için ruhsat alamayan büyük bir arazi sahibi tarafından kasıtlı olarak çıkarıldığını iddia etti.

Palamutbükü Camisi’nden, devam eden yangını söndürme çalışmalarında ekiplere destek olunması için anons yapıldı. Cami imamı Şeref Fırat yaptığı anonsta, “Bölgemizde yangın devam etmektedir. Ekiplere destek olmamız istenmektedir. Yangın söndürme faaliyetlerine insanlık namına katılmanız rica olunur.” dedi.

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