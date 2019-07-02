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02.07.2019
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Datome 3 yıl daha Fenerbahçe’de

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: DHA

Fenerbahçe, İtalyan yıldızı Gigi Datome ile sözleşme yeniledi. Kulüp, 31 yaşındaki forvetin sözleşmesinin üç sezon uzatıldığını resmi internet sitesinden açıkladı.  Sarı-lacivertli takıma 2015 yılında dahil olan Datome, 2021-2022 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe’de mücadele edecek.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, mücadele edeceği tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefleyeceği yeni sezon öncesinde kadro yapılanması çalışmalarını sürdürüyor. Ekibimiz, bu kapsamda yapılan anlaşma sonucunda, İtalyan forvetimiz Gigi Datome’nin sözleşmesini üç sezon daha uzatmıştır. Gigi Datome, Fenerbahçe Beko formasını 2021-2022 sezonunun sonuna dek giymeye devam edecektir.

Datome, 2015 yazında dahil olduğu Fenerbahçe Ailesi’nin erkek basketbolda elde ettiği tüm başarıların önemli bir parçası olmanın ve büyük Fenerbahçe taraftarıyla güçlü bir sevgi bağı kurmanın yanı sıra, saha içindeki ve saha dışındaki karakteriyle de tüm basketbolseverlerin takdirini kazanmıştır. Bu yeni anlaşmanın kulübümüze ve Gigi Datome’ye hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu nice sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz.”

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Kaynak:DHA

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