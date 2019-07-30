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30.07.2019
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Davutoğlu: Demirtaş ben istifa ettikten sonra tutuklandı

birgun.net birgun.net

Yeni parti kurması beklenen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, İngiliz Financial Times gazetesine konuştu.

Davutoğlu, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki soruya cevap verdi. Davutoğlu cevabında “Ben istifa ettikten sonra tutuklandı. Bu yasal bir süreç, yapabileceğim bir şey yok” dedi.

Ahmet Davutoğlu, AKP’nin bir zamanlar adalet, özgürlük, düşünce ve ifade özgürlüğüne değer verdiğini ileri sürdü. Davutoğlu, “Ancak son üç yılda gözlemlediğim kadarıyla hayatımız boyunca saygı duyduğumuz bu temel değerler göz ardı ediliyor.” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu,Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni de eleştirerek Recep Tayyip Erdoğan’ın elindeki gücün Türkiye’nin “temel yapılarına zarar verdiğini” ve ülkedeki “siyasi kurumların zayıflamakta olduğunu” belirtti.

Hâlâ AKP üyesi olduğunu hatırlatan Davutoğlu, partide reform yapılması için bir “sorumluluk hissettiğini ancak çok umutlu olmadığını” söyledi.

“BEN BİRÇOK GAZETECİYİ KORUDUM”

Davutoğlu, kendisine yöneltilen “özgürlük” eleştirilerine de “Ben birçok gazeteciyi korudum. Fikirlere ve entelektüel özgürlüğe saygı duyulması gerektiğini söyledim” diye cevap verdi.

Edirne Cezaevi’nde yaklaşık 3 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş hakkında da konuşan Davutoğlu, “Demirtaş ben istifa ettikten 6 ay sonra tutuklandı, bu benim sorumluluğum değil. Bu yasal bir süreç, yapabileceğim bir şey yok” dedi.

Davutoğlu, hedefinin Türkiye’de yeni bir siyasi iklim oluşturmak olduğunu söyleyerek, “İhtiyacımız olan açıklık, saydamlık, özgürlük ve korkmadan konuşabilme üzerine kurulmuş yeni bir psikoloji” dedi.

Davutoğlu, “Sesini ilk yükseltmeye karar verdiğinde” hiçbir ana akım medya organının kendisinin kanallara çıkmasına izin vermediği söylemini tekrarladı. Davutoğlu, kendisini konuk eden gazetecilerin RS FM’deki programlarına son verildiğini hatırlattı.

Davutoğlu, sözlerini “Eski bir başbakan olarak ben korkarsam vatandaş konuşamaz. Konuşmak ve düşünmekten korkarsan bir çözüm bulunamaz” diyerek bitirdi.

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