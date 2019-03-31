Davutoğlu: Hepimize düşen milletimizin iradesine saygı duymak

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, oy kullanımının sona erip sayıma geçimesinin ardından açıklamada bulundu.

Yeni parti iddialarıyla gündeme gelen Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından “milletimizin iradesine saygı” mesajı verdi.

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Davutoğlu, “‏1946’dan bu yana çok partili demokrasi ne kadar kesintiye uğrarsa uğrasın sonunda milletimiz sandıkta iradesini ortaya koydu. Bugün de yine genci yaşlısı milyonlarca vatandaşımız kanaatini oylarıyla ifade etti. Şimdi hepimize düşen milletimizin iradesine saygı duyarak ortak aidiyet bilincimize sahip çıkmak, ortak kader yolculuğumuza sağlam adımlarla devam etmektir” diye yazdı.

1946’dan bu yana çok partili demokrasi ne kadar kesintiye uğrarsa uğrasın sonunda milletimiz sandıkta iradesini ortaya koydu. Bugün de yine genci yaşlısı milyonlarca vatandaşımız kanaatini oylarıyla ifade etti. — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) March 31, 2019