Davutoğlu’ndan programına son verilen gazetecilerle ilgili açıklama: Susmayacağız

Eski başbakan ve dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu, kendisiyle mülakat yaptıkları için RS FM’de yayımlanan programlarına son verilen gazetecilerle ilgili açıklama yaptı.

Davutoğlu, “Dün benimle mülakat gerçekleştiren üç basın mensubunun programlarına son verilmesinden büyük üzüntü duydum. Kendileri sadece gazetecilik yaptılar. Bu kararın hiç bir izahı yok. Her kapıyı kapatsalar da biz yeni kapı açacak, susmayacağız” dedi.

Dün benimle mülakat gerçekleştiren üç basın mensubu @yavuzoghan @makifbeki ve @ismailsaymaz ‘ın programlarına son verilmesinden büyük üzüntü duydum. Kendileri sadece gazetecilik yaptılar. Bu kararın hiç bir izahı yok. Her kapıyı kapatsalar da biz yeni kapı açacak, susmayacağız. — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) July 19, 2019

Yavuz Oğhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye’de hiçbir iyi iş cezasız kalmaz” notuyla iki programa da son verildiğini ifade etmişti.