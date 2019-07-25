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25.07.2019
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Davutoğlu’ndan yeni parti için ilk somut adım

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Eski başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni parti girişimini hızlandırarak Ankara’da ofis tuttu, parti programı ve tüzüğü için de çalışmalar başladı.

Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre, daha önce Konya, Ankara, Diyarbakır ve Elazığ’da çeşitli programlara katılıp konuşmalar yapan Davutoğlu yaz boyunca istişarelerini sürdürecek. Davutoğlu’nun önümüzdeki ağustos ve eylül aylarında Konya, Sakarya ve Manisa’da da bazı programlara katılması bekleniyor.

DAHA BÜYÜK OFİS

Eski Başbakan Davutoğlu’nun Ankara’da bir ofisi bulunuyordu. Ancak yeni oluşum ve partileşme tartışmaları üzerine daha büyük bir ofis tutulmasına karar verildi. Edinilen bilgiye göre Beysukent’te 4 katlı yeni bir yer tutuldu. Davutoğlu’nun çalışmalarını bu ofisten yürüteceği öğrenildi.

TÜZÜK VE PROGRAM ÇALIŞMASI BAŞLADI

Yaz boyunca görüşmelerini sürdürecek Davutoğlu’nun parti tüzüğü ve programı içinde çalışmaları başlattığı öğrenildi. Bir tüzük ve program taslağının sonbahara hazır hale getirilmesi hedefleniyor. Davutoğlu ile hareket eden bir siyasetçi, “Sistemde ve parti yönetiminde büyük yanlışlar ve anlayış farklarımız var. İstanbul seçimlerinde AK Parti yüzde 55 oy almış olsaydı da bu hareket ortaya çıkacaktı. Kabinede ya da MYK’da isim değişikliği ile sorunların çözülmesi mümkün değil. Kurulan sistem sorunlu. Bizimki ilkesel bir duruş” değerlendirmesinde bulundu.

TARİH NETLEŞMEDİ

Parti kuruluşu için çalışmalar hızlandı ama kuruluş için bir tarih verilmiyor. “Bu iş olgunlaştı. Henüz bir kuruluş takvimimiz yok ama çok uzayacak gibi görünmüyor” diyen bir siyasetçi teşkilatlanma için hızlı adım atılması gerektiğine dikkat çekti. Seçime girme yeterliliğine sahip bir teşkilatlanma yapısı için 1-1.5 yıla ihtiyaç olduğunun söyleyen siyasetçi baskın bir erken seçim olasılığına karşı hazır olunması gerektiğini belirtti.

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