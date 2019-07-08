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08.07.2019
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Davutoğlu’nun ekibinden yeni parti çıkışı: Gül kabul etmeyince Davutoğlu da çekildi

Yeni partiye ilişkin tartışmalar sürüyor. Babacan ve Gül’ün yanlarında istemediği öne sürülen Davutoğlu’nun ekibi, iddialara yanıt verdi. Eski AKP milletvekili, “Davutoğlu’nu o ekipten bazıları istemedi. Gül, Babacan’a yardımcı olmayı kabul etmeyince Davutoğlu’nun kendisi geri çekildi” dedi

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

AKP içerisinden ayrılarak yeni bir parti çatısı altında siyaset yapmaya hazırlanan isimler arasındaki diyalog sürerken 11‘inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan’ın, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu istemediğine ilişkin kulis bilgisine Davutoğlu’nun ekibinden yanıt geldi.

Babacan ve Gül’ün Davutoğlu’nu kendi yanlarında istemediği iddialarının ‘eksik bilgi niteliğinde’ olduğunu ifade eden ve bir dönem AKP’nin önde gelen isimleri arasında yer alan eski milletvekili, BirGün’e yaptığı değerlendirmede, “Gül ve Babacan değil onların ekibinden bir grup sayın Davutoğlu ile çalışmak istemedi. Erdoğan tarafından görevlendirilme durumumuz yok. Erdoğan, Davutoğlu’nu sevmez” dedi.

GÜL YARDIMCI OLMAK İSTEMEDİ

Ahmet Davutoğlu’nun kendi isteğiyle yeni oluşumun dışında durduğunu iddia eden eski AKP milletvekili, “Babacan’ın ekibi tarafından yeni parti kurulacağı ve Davutoğlu’nun da bu partiye isterse genel başkan yardımcısı olabileceği söylendi. Davutoğlu ilk anda bu teklifi kabul etti ve Gül’ün de genel başkan yardımcısı olmasını istedi. Fakat Gül’ün dışarıdan destek vereceğini öğrendiğinde o da dışarıda kalmak istedi” diye konuştu.

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BABACAN VAZGEÇEBİLİR

Gül ve Babacan’ın ekibinin içerisinde eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay ve gazeteci Fehmi Koru’nun da bulunduğunu anlatan Davutoğlu’nun çalışma arkadaşı, “Bu isimlerin faaliyetleri sürüyor. Babacan’ın ise iki seçeneği bulunuyor. Ya vazgeçecek ve siyaset dışına çekilecek ya da siyasi parti kurarak parlamenter sistem hedefiyle yola çıkacak. Şu anda karar aşamasında” dedi.

ERDOĞAN VE DAVUTOĞLU KAVGA ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu arasında “anlaşmazlıklar” bulunduğunu ifade eden eski AKP’li isim, Davutoğlu’nun Başbakanlığı döneminde yaşananları şöyle anlattı:

“Erdoğan ile Davutoğlu arasında birçok yasa teklifi ve isim üzerinden defalarca tartışma yaşandı.Davutoğlu, Berat Albayrak’ın milletvekili yapılmasını istemedi. Bu bir tartışma konusu oldu. Davutoğlu ayrıca siyasi etik, şeffaflık, imar yasalarını çıkarmak istedi. Bu nedenlerden dolayı çok kavga ettiler.”

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