Davutoğlu’nun yeni partisinde ‘eşcinsel hakları’ krizi

AKP’li eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yeni parti çalışmaları devam ediyor. Davutoğlu’nun eski danışmanı Atılgan Bayar ise, uzun süredir Davutoğlu’nun yeni yapılanmasına dair açıklamalar yapıyor. Atılgan Bayar, AKP’li eski milletvekili Selçuk Özdağ’ın Davutoğlu ekibinde olmasını eleştirdi.

ABC Gazetesi’nin haberine göre Bayar, uzun zamandır sosyal medya hesabından attığı mesajlarda “eşcinsel haklarını ve laikliği” savunduğunu, ancak Davutoğlu’nun yeni parti oluşumunda buna yer olmadığını iddia ediyor.

Bayar buna gerekçe olarak da, Davutoğlu’nun parti hareketinde “muhafazakar milliyetçi Selçuk Özdağ gibi isimlerin olmasını” gerekçe gösteriyor.

“DAVUTOĞLU KENDİSİNİ SIFIRLIYOR”

Bayar, “Sayın Ahmet Davutoğlu’ndan beklenen yeni bir vizyon ve anlayıştı. Beklenti büyüktü. Ama karşımıza, kamuoyu yüzü olarak Selçuk Özdağ çıktı. Bu hareket, kendisini Selçuk Özdağ imajıyla özdeşleştirip, kendisini sıfırlıyor. Demek ki elden daha fazlası da gelmiyor. Selçuk Özdağ, eşcinsel haklarının ve laikliğin müdafaa edilmesinden rahatsızlık duymadığını açıklasın, bakarız…” ifadelerini kullanarak, “muhafazakar milliyetçi tabandan” gelen Özdağ’ı eleştirdi.

Atılgan Bayar 17 Temmuz’da, “Şimdi bir kez daha ifade edeyim: LGBT’ye özgürlük istiyorum, laiklikten yanayım, İmamoğlu’nu destekliyorum, S 400’lere ve Rusya’ya angaje olmaya karşıyım” şeklinde mesaj yazdı ve “Davutoğluculara da şunu söyleyeyim: Lideriniz gadre uğradığı zaman onu destekledim. Fıtratımın gereği. Ama ben SİZDEN DEĞİLİM. LGBT, azınlıklar, laiklik, kadın hakları turnosoldür. Bunlara düşman olan hiç bir siyasal hareket 2023’e girerken Türkiye’de söz sahibi olamayacak” ifadelerini kullandı.

“DAVUTOĞLU HAREKETİ, İSLAMCI ZİHNİYET DÜNYASINDAN…”

Selçuk Özdağ’a sosyal medya hesabından da yanıt veren Atılgan Bayar, “Selçuk bey, Sayın Davutoğlu’nun başbakanlıktan düşürülmesi için imza da vermiştir. O da ayrı bahistir. Beni ilgilendirmez” diye yazmıştı.

Sosyal medya hesabından Selçuk Özdağ’a yönelik eleştirilerini sıralayan Atılgan Bayar şu ifadeleri kullandı:

“Hiç Davutoğlucu değildim. Davutoğlu’nun hukukunu savunmakla Davutoğlucu olmak aynı şey değil. Nihayetinde Davutoğlucular savunamadı. Bugün sözcüsü gibi davranan Selçuk Özdağ, devrilmesi için imza vermişti.. Artık benim müdafama ihtiyaçları yok. Sn. Selçuk Özdağ TV’lere çıkıp, Sayın Ahmet Davutoğlu’nun sözcüsü gibi konuşuyor. Bir tek gazeteci de çıkıp, Ahmet Davutoğlu’nun düşürülmesi için neden imza verdiniz o halde diye sormuyor. :)) Komik dünya.”

BABACAN’IN HAREKETİ ÜST YAPI HAREKETİ

Ahmet Davutoğlu ekibindeki Selçuk Özdağ’ın İslamcı-milliyetçi tabandan geldiğini ima eden Atılgan Bayar, “Babacan hareketi üst yapı hareketi. Davutoğlu hareketi ise, İslamcı zihniyet dünyasından çıkamayacak aktörlerle şekillendi. Tek fonksiyonları AK Parti’ye oy kaybettirmek olacaktır” diye yazdı ve 29 Temmuz’da da, “Babacan hareketi üst yapı hareketi. Davutoğlu hareketi ise, İslamcı zihniyet dünyasından çıkamayacak aktörlerle şekillendi. Tek fonksiyonları AK Parti’ye oy kaybettirmek olacaktır” ifadelerini kullandı.