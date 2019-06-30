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30.06.2019
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DEBA’nın işçileri haklarını helal etmedi

Denizli'de 89 yaşında yaşamını yitiren iş insanı Esat Sivri için tören düzenlendi. Sivri'nin sahibi olduğu DEBA tekstilde bir dönem çalışan mağdur işçiler, Sivri’ye helallik vermedi

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Denizli’de 1972 yılında 100 ortakla kurulan ve 2009’da üretimi durduran Basma ve Boya Sanayi Fabrikası’nın (DEBA) Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Esat Sivri, geçtiğimiz günlerde Aydın’ın Didim ilçesinde geçirdiği mide kanaması sonrası yaşamını yitirdi. 

Sivri için önceki gün düzenlenen cenaze namazı öncesinde imam, cemaatten helallik istedi. Bu sırada cenazeye katılan bir grup mağdur DEBA işçisi, “Helal etmiyoruz” diye bağırdı. Cemaatteki bazı kişiler, helallik vermeyen işçilere tepki gösterdi.

100 bin lira alacağım var

Gazetemize konuşan DEBA İşçisi Abdullah Tekin, 1994 ile 2009 yılları arasında DEBA fabrikasında çalıştığını, 10 aylık maaşı ve 15 yıllık kıdem tazminatını alamadığını belirtti. Tekin,  “2009’da fabrika kapandı, içeride toplam 100 bin lira alacağım var. Yaklaşık 800 işçi bu duruma maruz kaldı. Tüm hukuksal yolları denedik, ancak hala sonuç alamadık. 2011’den 2014’e dek fabrika önünde, Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde, İzmir’de Esat Sivri’nin kızının firmaları önünde, yetmedi Ankara’da Meclis’te eylem ve ziyaretler yaptık. Bunu hatırlayanlar vardır. Bu davanın bir numaralı şahsı öldü, biz onun cenazesine giderek hakkımızı helal etmediğimizi söyledik. Şimdi Sivri’nin borcunu eğer vicdanları varsa varisleri bize öder” diye konuştu.

Cenaze namazını kılmadık

Bir başka DEBA işçisi Tahsin Kocaerkek ise, “Kıdem tazminatlarımız ve ortalama 10’ar aylık maaşlarımız için Denizli’den İstanbul’a kadar birçok eylem yaptık. Yeri geldi kendimizi fabrika önünde zincirledik. Hukuki yollara başvurduk ancak hala paramızı alamadık. Bu cenazeye katıldık ancak cenaze namazını kılmadık. O dönem parasını alanlar gelip hakkını helal etti. Biz o paramızı alana dek hakkımız helal etmeyeceğiz” dedi.

Ne olmuştu?

DEBA Tekstil, Denizli’de 2009 yılında üretimi durdurmuş, yaklaşık 800 işçi kıdem tazminatlarını ve ortalama 1’ar aylık maaşlarını alamadan kapı önüne konmuştu. Hukuki süreç başlatan işçiler, buradan da bir sonuç alamayınca 2011 yılından 2013 yılına kadar başta Denizli olmak üzere İzmir ve İstanbul’da eylemler yapmış, Ankara’da Meclis’te basın açıklaması düzenlemişti. DEBA işçilerinin, işveren Esat Sivri’ye açtıkları dava devam ediyordu.

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