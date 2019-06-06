Dekanın ‘kadro’ oyunu: Tek kişilik kadroya Almanca şartı koydurdu, kendisi yerleşti

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vahap Engin Gülal, Jeodezi Anabilim Dalı kadrosundayken Ölçme Tekniği Anabilim Dalı’nda tek kişilik kadro ilanı verdirterek Almanca şartı koydurttu. Doktorasını Almanya’da Hannover Üniversitesi’nde yapan ve tek Almanca bilen profesör şartını sağlayan kişi olan Gülal, açtırdığı tek kişilik kadroya kendisi yerleşti. İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Ölçme Tekniği Anabilim Dalı, Almanca ders dinleyebilecek ya da ders açılabilecek bir bölüm de değil.

Cumhuriyet’ten Zehra Özdilek’in haberine göre, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) mart ayında öğretim elemanı alım ilanı vererek başvuru şartlarını açıkladı. İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Ölçme Tekniği Anabilim Dalı’nda bir kişilik kadro açılarak “Almanca ders veriyor olabilme” şartı konuldu. Bugüne kadar Almanca eğitimi verilmeyen YTÜ’nün ilanının içine böyle bir şartın neden konulduğu sonradan ortaya çıktı. Kadro ilanından 3 ay sonra İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vahap Engin Gülal’in kurum bilgilerinde Anabilim Dalı kısmında Ölçme Tekniği yazdığı görüldü.

“FAKÜLTELER KİMLERİN ELLERİNE KALDI”

YTÜ’de iki yıl araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra ABD’de The Ohio State Üniversite’sinde Araştırmacı olarak görev yapan akademisyen Müge Albayrak, bu duruma isyan ederek, “1949’da kurulan YTÜ’de Almanca eğitim hiç verilmedi. Zaten Jeodezide anabilim dalında profesör olan ve İnşaat Fakültesi Dekanı olan Sayın Gülal’ın Ölçme Tekniği bölümüne profesör olmak için böyle bir şart koydurmasını ve kadroları bu şekilde kullanmasından dolayı oldukça üzgünüm. Kendisinden başka kimsenin bu kadroya başvurmaması için kendisinin dahi Almanca bilimsel yayın yapmadığı bir bölümde, öğrencilere Almanca ders verilmeyecek olmasına rağmen böyle bir şart koymuş. Fakülteler, bölümler kimlerin ellerine kaldı. Kadroların bu şekilde kullanıldığı bir ülkede, biz yurtdışında bulunan akademisyenler ülkemize neden dönmek isteyelim?” diye konuştu. Albayrak, Gülal’ın kendi özel işi için araştırma görevlilerini kullandığını ve karşı çıkanları tehdit ettiğini de söyledi.