‘Demirören Medya satılıyor’ iddiası

Demirören Grubu Başkanı Yıldırım Demirören’in medya grubunu Turkuvaz Medya’ya satacağı iddialarının ardından yeni bir iddia daha gündeme geldi.

İddialara göre Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR, AKP’ye yakınlığıyla bilinen Demirören Medya Grubu’na ortak olmak için harekete geçti.

Medyaradar’da yer alan kulis bilgilerine göre, satış sürecinin Berat Albayrak’ın ağabeyi, Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak tarafından yönetildiği ve yeni oluşacak ortaklığa Turkuvaz’dan bazı geçişlerin olacağı da gelen duyumlar arasında bulunuyor.