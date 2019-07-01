Demirören Medya satılıyor mu?

Doğan Medya Grubu’nun Demirören Holding’e satılmasının üzerinden kısa bir zaman geçmesine rağmen yine dev bir satış gündemde.

Medya tarihine geçen büyük el değiştirmenin üzerinden henüz bir yıl geçti ama Demirören Medya’da işler bir türlü yoluna girmedi. Her geçen gün yeni bir skandalla gündem olan kurumda iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

medyaradar.com’un haberine göre iddialardan en önemlisi, Demirören Medya’nın tüm yayın organlarıyla birlikte Turkuvaz Medya’ya satıldığı yönünde. Kulis bilgilerine göre; Demirören Medya satış işleminden bu yana personel maaşlarını her ay bankadan kredi çekerek ödüyor.

Halihazırda satın alma için kullanılan 675 milyon dolarlık Ziraat Bankası kredisinin aylık taksitlerinin yanına bir de bu kredi borçları eklenince Yıldırım Demirören’in borçlar nedeniyle medya grubunu bir bütün olarak satmaya karar verdiği ve Turkuaz Medya ile anlaştığı iddia edildi.

MEDYA TARİHİNİN EN BÜYÜK TEKELİ OLACAKLAR

ATV, A haber, A Para, Sabah Gazetesi gibi çok sayıda yayın organına sahip olan Turkuvaz Medya Demirören Medya’yı da bünyesine katarsa medya tarihinin en büyük tekelini kurmuş olacak. Yine iddialara göre Turkuvaz Medya’nın CNN TÜRK, Kanal D ve diğer yayın organlarını elindekilerle birlikte 5. Levent’te yaptırdığı medya kompleksine taşıyacağı söyleniyor.

CNN INTERNATIONAL İSİM HAKKINI GERİ ALDI

CHP’nin CNN’ne yaptığı başvuruları inceleyen marka yöneticileri ve hukukçular, CNN TÜRK’ün yayın politikasının isimlerine zarar verdiği kanaatine vardı ve isim hakkını geri alma kararı verdi. Bu karar Demirören Medya’ya iletildi ve kanala isim değişikliği için kısa bir süre verildi.

Kulislerde konuşulan bir başka konu da Milliyet Gazetesi’ne dair. Demirören Medya açıklama yapmaktan kaçındıkça Milliyet Gazetesi’nin kapanacağı yönündeki iddialar güçlendi ancak Medyaradar’ın aktardığı bilgilere göre Milliyet Gazetesi kapanmayacak ancak hükümete muhalif bir isme satılacak.