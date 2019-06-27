Demirören Medya’da işten atılan güvenlikçiler: Tazminatlarımız ödenmiyor

Demirören Medya’da Buket Aydın krizi sonrası işten çıkarılan güvenlikçiler tazminatlarını dahi alamadı.

Kanal D ana haber sunucusu Buket Aydın’ın 26 Nisan’da işten çıkarılma kararını duyunca kanala zorla girmeye çalıştığı ve güvenlikçiler tarafından içeri alınmadığı gündeme gelmiş, Aydın’ın araya “AKP’den” aracı sokarak işe geri döndüğü ileri sürülmüştü. Aydın’ın dönüşünün ardından Demirören Medya’da 60 güvenlik görevlisi işten çıkarıldı.

“ÇIKARILMA GEREKÇEMİZ SÖYLENMEDİ”

İşten çıkarılan güvenlik görevlilerinden C. D., BirGün’e konuştu.

8 Mayıs’ta işten atıldığını söyleyen C. D., “Hiçbir gerekçe söylenmedi bize, biz de bu nedenle medyada gördüğümüz haberlerin de etkisiyle işten atılmamızın Buket Aydın’la ilgili olabileceğini düşündük, gerçek nedeni bilmiyoruz,” dedi.

Buket Aydın’la kişisel hiçbir münasebetinin olmadığını aktaran C. D., “Buket Aydın kanaldan olaysız ayrıldı ama sonrasında bir şey olmuşsa onu bilemem,” ifadelerini kullandı.

“60 değil, 171 güvenlikçi atıldı”

Kamuoyuna yansıyan ’60 güvenlikçinin işten çıkarıldığı’ haberlerinde sayının eksik verildiğini belirten C. D., “Sayıda bir yanlışlık olmasın ama diğer şubelerle birlikte toplamda 171 güvenlik görevlisi işten atıldı aslında,” dedi.

Demirören Medya’nın herhangi bir maddi sıkıntı içinde olmadığını fakat buna rağmen hala tazminatlarının ödenmediğini de sözlerine ekledi.