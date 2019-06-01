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01.06.2019
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Demirtaş’a giden mektup ‘sakıncalı’

HABER MERKEZİ HABER MERKEZİ

Silivri Cezaevi’nde hükümlü bulunan Soydan Akay’ın, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a gönderdiği mektup, ‘sakıncalı’ bulundu.

1993 yılında Izmir’de gözaltına alınan ardından dönemin Izmir Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde yargılanarak müebbet hapis cezasına çarptırılan Soydan Akay, geçen yılın Nisan ayından itibaren tek kişilik hücrede tutuluyor. Prostat kanseri başta olmak üzere birçok sağlık sorunu olan Akay’a; gelen mektuplar verilmiyor, gönderdiği mektuplara ise el konuluyor.

Son olarak Soydan Akay’ın, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a gönderdiği mektup, ‘sakıncalı’ bulundu. Söz konusu mektubun, iç hukuk ve uluslararası hukuk yollarına başvuru yapılması durumunda kullanılmak üzere idarece ‘saklanmasına’ karar verildi.

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