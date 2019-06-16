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16.06.2019
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Demirtaş’ın avukatından ‘salı günü bırakılabilir’ iddiası üzerine açıklama

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HDP eski Eş genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliye edileceği iddialarına avukatından açıklama geldi.

Gazeteci Nevzat Bingöl, Demirtaş’ın tahliye edileceği iddialarını yeniden gündeme getirdi. RSFM’de ‘Fotoğrafın Tamamı’ programına katılan Gazeteci Nevzat Bingöl, “Ferhat Encü de serbest bırakıldı. Ama bu saatten sonra Öcalan’ı bile serbest bıraksalar bunun karşılığı olmaz deniliyor. Son söylemler ciddi travmalar yarattı. AK Partililer bile bu üsluptan rahatsızdı. Sonuçta, evet Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılacağı düşünülüyor ama zaten bir suçu olmadığını söylüyor vatandaş, onun tek suçu Erdoğan’a güçlü muhalefet yapmaktı diyorlar” ifadelerini kullandı.

İddialara cevap veren Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, 18 Haziran’da yapılacak olan duruşma bir tahliye beklentisi olduğunu belirtti. Öte yandan Karaman, “Demirtaş Salı günü yapılacak davada tahliye kararı çıksa bile, aldığı cezadan dolayı, maalesef 2020 yılına kadar cezaevinde kalmak zorunda bırakılmıştır” dedi.

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