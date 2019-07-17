Demirtaş’ın tutukluluğuna devam kararı verildi

HDP’nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu olarak yargılandığı ana davanın duruşması, ikinci gününde Ankara Sincan Hapishane Kampüsü’nde yapıldı.

Hakkında hazırlanan fezlekelerin siyasi saiklerle hazırlandığını ifade eden Demirtaş şunları söyledi:

“25 no’lu fezlekede isnat edilen suçun tarihi 28 Eylül 2013. Fezlekenin düzenlenme tarihi ise 24 Şubat 2016. Fezlekenin hazırlanması için iki buçuk yıl beklenmesi bile, siyasi saiklerle olduğunun göstergesidir. Bu fezleke de dahil olmak üzere hiçbir fezlekede, suçun somutlaştırılması yapılmamış. Örneğin ‘terör örgütü propagandası’nı hangi cümlelerle yaptığım belirtilmemiş. Salla gitsin, ya tutarsa yöntemi izlemiş savcılar. Dolayısıyla fezlekeden okuyacağım ama tahmin yürüteceğiz. Galiba mahkemenin de yaptığı budur. Hangi sözlerim hangi suçlamayla ilişkilendirmiş diye tahmin yürüteceğiz.”

SONRAKİ DURUŞMA EYLÜL’DE

Mahkeme, Demirtaş’ın tutukluluğunun devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma tarihini 2-3 Eylül 2019 olarak belirledi.