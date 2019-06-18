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19.06.2019
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Selahattin Demirtaş’tan 23 Haziran mesajı

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HDP’nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayımladı. Demirtaş, 23 Haziran İBB seçimleri için Ekrem İmamoğlu’na destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) AKP’nin talebi doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi iptaline ilişkin olarak, “Zoraki tekrarlanan İstanbul seçimine az kaldı. Eminim sahada gereği yapılıyordur” diyen Demirtaş, HDP seçmenlerine yönelik olarak, “Sanırım kafa karışıklığı, kararsızlık falan yoktur. Olmaması da gerekir kanımca” dedi.

Demirtaş şunları kaydetti:

“Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bizler iyiyiz. Dirençle, umutla izliyoruz sizleri. Zoraki tekrarlanan İstanbul seçimine az kaldı. HDP’nin tavrını Genel Merkezimiz açıkladı zaten, biliyorsunuz. Eminim sahada da gereği yapılıyordur.

Sanırım kafa karışıklığı, kararsızlık falan yoktur. Olmaması da gerekir kanımca. Çünkü çoktan seçmeli bir seçim değil bu. Demokrasi, barış, adalet, eşitlik, özgürlükler için bir yol açmak istiyorsak HDP’nin seçime ilişkin tavrı anlamlı ve önemlidir.

Bizler eşitçe, kardeşçe, barış içerisinde bir arada yaşamak isteyen yurttaşlarız. Hepimiz büyük acılar, zulümler, haksızlıklar yaşadık, yaşıyoruz. Buna rağmen güzel bir gelecek umudumuzu asla yitirmedik, çünkü bunun için mücadele ediyoruz.

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Savaşsız, sömürüsüz, adil, demokratik bir yaşamı hep beraber var edelim istiyoruz. Bunun için de, demokrasiye inanan bütün güzel insanlar yan yana, birlikte olsun diye çabalıyoruz.

İstanbul’un güzel insanları… Birilerine karşıtlık, düşmanlık yapmak için değil; toplumsal kutuplaşmayı daha da derinleştirmek için değil; kin, intikam, nefret için değil; kişisel çıkar kavgaları için değil; çocuklarımızın aydınlık yarınları için kullanın oyunuzu.”

Bugün için, Sn İmamoğlu’nun söyleminin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü biz birlikte güzeliz. HDP olmadan, HDP’yi dışlayarak hiçbir şey yeterince güzel olmaz. Birileri de artık anlasın ki, “zorla güzellik” de olmaz. Hepinize özlemle, yürek dolusu selamlar…

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