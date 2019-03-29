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29.03.2019
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Demirtaş’tan seçim çağrısı: Lütfen sandığa gidin ve oyunuzu kullanın

Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 31 Mart yerel seçimine ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

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Edirne Cezaevin’de tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yaptığı açıklamada 31 Mart’ta sandığa gidecek seçmene çağrı yaptı.

Demirtaş, seçmenleri “HDP’nin seçim stratejisine destek olmaya” çağırdı. 

Demirtaş’ın sosyal medya hesabı Twitter’dan 31 Mart yerel seçimine dair paylaştığı mesajlar şöyle:

“Herkese merhabalar. Biliyorum, seçim sürecinde zaman zaman çok öfkelendiniz, isyan ettiniz. Haklısınız da. Ama artık bunları aşan bir durumdayız. Pazar günü sandıklar kuruluyor. Sandığa giderken, yanınıza günlük sığ siyasi tartışmaları almayın lütfen. Onları geride bırakın.

Geçmiş tümden önemsiz değildir. Geçmişi, gördüklerimizi ve yaşadıklarımızı kesinlikle unutmayalım. Ama gelecek daha önemlidir. Daha iyi bir gelecek için, tüm seçmenlerimizi, partimiz HDP’nin seçim stratejisine destek olmaya çağırıyorum.

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Bu seçimin belirleyicisi direkt olarak sizsiniz. Belirleyici etkimizi sadece kayyumlardan geri alacağımız şehirlerde değil, her yerde göstermek için tarihi bir fırsat var kapımızda. Aday çıkarmadığımız şehirlerde kullanacağımız stratejik oylar, gücümüzün göstergesi olacak.

Özellikle ilk kez oy kullanacaklar olmak üzere tüm genç arkadaşlar. Sizlere sesleniyorum. Sakın,”Benim oyum neyi değiştirir ki” diye düşünmeyin. Lütfen sandığa gidin ve oyunuzu kullanın. Sizlere güveniyorum.

Değerli yurttaşlarım; seçim akşamı belki sizlerle yan yana olamayacağım ama Edirne’deki hücremden, sizlerle aynı ekrana bakacağım. Hepimizi mutlu edecek oylarınızı, o ekrana gelecek seçim sonuçlarında görmek üzere sevgiler, selamlar…”

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