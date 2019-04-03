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04.04.2019
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Demirtaş’tan yeni öykü kitabı: Devran

birgun.net birgun.net

İki buçuk yılı aşkın süredir cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın ikinci öykü kitabı ‘Devran’ 12 Nisan’da raflarda yerini alacak.

4 Kasım 2016’dan beri Edirne Cezaevi’de bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ikinci kez daha okurla buluşmaya hazırlanıyor. Demirtaş’ın cezaevinde kaleme aldığı 14 öyküden oluşan ‘Devran’ isimli ikinci öykü kitabı, 12 Nisan’da, İletişim Yayınlanları’ndan çıkacak.

İletişim Yayınları, Demirtaş’ın kitabından kısa bir bölümü internet sitesinde yayınladı.

131 sayfadan oluşan kitapta, ‘Gün Olur Devran Döner’, ‘Ardiye’, ‘Sultan Reşat’ın Torunu’, ‘Kapkaç’, ‘Direnmek Güzeldir’, ‘Baran’ın Beşiği’, ‘Taş Ocağı’, ‘AVM’, ‘Kobay’ ‘Şeftren’, ‘Aşk Boğar İnsanı’, ‘Dedemin Krallığı’, ‘Yeni Hayat’, ‘İnsan Kalabilmek’ öyküleri yer alıyor.

Demirtaş, kitabını anne ve babasına ithaf etti.

“Şu ana kadar hayatlarının on yedi yılını hapishane, mahkeme kapılarında çocuklarının peşinde geçiren
iki koca yürekli emekçiye:
Anama ve Babama minnetle…”

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