Demokrasiye engel olan otokrat ülkeler

Munzoul Assal

Sudan’da durum her geçen gün kötüleşiyor. Geçen hafta eylemcilerin cesetlerinin Nil nehrine atıldığına şahit olduk ve güvenlik güçleri aylardır süren oturma eylemine müdahale ederek 30 kişi öldürdüler ve yüzlercesini yaraladılar. Ölümler artıyor ve birçok yaralının ölüm riski var.

Askeri Geçiş Konseyi (AGK) başkanı kısa bir açıklama yaptı ve muhaliflerle yaptığı görüşmeleri askıya aldığını söyledi. Geçici hükümet kurulacağını ve ülkede 9 ay içinde seçim yapılacağını da sözlerine ekledi.

Oturma eylemi sona erdikten sonra Hamediti liderliğindeki Acil Destek Kuvvetleri (ADK) sokağa döküldü, Hartum sokaklarında insanları öldürdü ve onur kırıcı muamelelere maruz bıraktı. Diğer yandan eylemciler Hartum sokaklarında barikatlar kurdu. Yurttaşların yönetimindeki Özgürlük ve Değişim Deklarasyonu Güçleri, AGK’nin açıklamasını tanımadığını ilan etti ve ülke çapında sivil itaatsizlik çağrısı yaptı.

AGK’nin Ömer el-Beşir rejiminin bir uzantısı olmadığını, bunun yerine Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ın desteğini aldığını vurgulamakta yarar var. General El-Burhan’ın ve Hamediti’nin kontrolü ele geçirdikten sonra bu ülkeleri ziyaret etmesine şaşırmamak gerek.

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AGK bu ülkelerin bir ürünü. Yayılan haberlere göre istifa etmek zorunda kalan eski AGK üyesi Celaleddin eş-Şeyh Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi içindeki İslamcılardan biriydi ve Nisan başında el-Beşir’in kaderini görüşmek üzere Kahire’yi ziyaret etmişti.

Mısır, Sudan’da yaşanan devrim dinamiklerinden bilhassa rahatsız. BAE ve Suudi Arabistan ise Yemen’de ihtiyaç duyduğu Acil Destek Kuvvetleri’ni oradan çekmek zorunda kalmaktan endişe ediyor. Bu üçlüyü bir araya getiren, Sudan’ı İslamcılardan arındırma arzularıdır ve AGK’yi bu iş için doğru aday olarak seçtiler.

Fakat durum karmaşık. Özgürlük ve Değişim Deklarasyonu Güçleri’nin yaptığı açıklamada yine İslamcı yapıların dağıtılması ve el-Beşir ile beraber yozlaşmış siyasetçilerin adalet önünde hesap vermesi var. Fakat BAE, Mısır ve Suudi Arabistan yapılan açıklamaya karşı çıktı, çünkü ülkenin demokratik bir sisteme geçmesinden korkuyorlar.

AGK’yi destekleyen üçlü hem İslamcıları iktidardan indirmeyi, hem de demokrasiye engel olmayı umuyor. AGK ise iktidarını daim kılmak istiyor ancak gerekli desteği henüz alabilmiş değil.

Bu yüzden AGK başkanı General Hamediti ülkedeki töresel liderlerle ilişki kurmaya çalıştı; muhtemelen BAE ve Suudi Arabistan’dan aldığı parayla onlara rüşvet teklif edecek.

Fakat AGK’nin başı dertte. Ülkede sivil itaatsizlik çağrısı yapılmışken 30 yıldır memuriyette olan İslamcıların desteğine ihtiyacı var. Bu desteği almak kolay değil çünkü bazı İslamcılar da eylemlere katıldı ve 27-28 Mayıs tarihlerinde başarıyla tamamlanan grevlerde yer aldı.

Görünüşe göre AGK bu üç ülkeyle koordinasyon halinde çalışıyordu. Önce 11 Nisan’da el-Beşir’in koltuktan indirilmesini sağladı, sonrasında ise AGK’nin dört İslamcı üyesinin istifası sağlandı.

Bu dört üyenin görevden uzaklaştırılma gerekçesi “AGK’nin askeri güçleri ve diğer kolluk kuvvetlerini İslamcılardan arındırma çabalarını engellemek” olarak sunuldu. Bu istifalar Özgürlük ve Değişim Deklarasyonu Güçleri (ÖDDG) için aldatıcı oldu ve Acil Destek Kuvvetleri istifa eden üyelerin yerine geçti.

AGK’nin yönetimi sağlamlaştırmak için gereken son adım, oturma eylemlerini sonlandırmaktı. Sonrasında ÖDDG ile yapılan anlaşmayı iptal ettiler ve müzakereleri feshettiler.

Yani Sudanlıların karşısında yeni bir canavar var. Bu canavarın İslamcılardan çok Mısır, BAE ve Suudi Arabistan ile alakası var.

Karşımızdaki AGK, Nisan ayında ya da 2 Haziran’da gördüğümüz AGK değil. Bu üç ülke Sudan’da demokratikleşmeyi engellemek için çalışıyor ve bu yolda AGK’yi sonuna kadar destekleyeceklerdir.

AGK seçimleri kazanmayı güvenceye almazsa 9 ay sonra seçim yapılmayacaktır –aynen Mısır’da Sisi’nin yaptığı gibi. Seçimlerden sonra hükümet değişirse, AGK 11 Nisan’dan sonra işlediği cinayetler için hesap vermek zorunda kalacaktır. Bunu ÖDDG de biliyor ve 9 ay sonra seçim yapılacağı ilanını bu yüzden haklı olarak reddetti.

Sudanlılar ülkeyi 30 yıldır eli kanlı biçimde yöneten el-Beşir’i devirmeyi başardıkları gibi AGK’yi de devireceklerdir. Fakat bunun için barışçıl eylemleri sürdürmek zorundalar. AGK’ye muhalif farklı gruplarla temas kurmalı ve başarılı sivil itaatsizlik eylemleri gerçekleştirmeliler.

ÖDDK ve müttefikleri şunu anlamalı: 3 Haziran’dan sonraki süreçte yaşanan yeni durum el-Beşir rejimiyle ya da İslamcılarla uzaktan yakından alakalı değil. Mevcut durum, iktidarını korumak, işlediği suçları gizlemek ve gelecekte adaletten kaçmak için her şeyi yapmaya hazır bulunan askeri rejimle ilgili.

Çeviren: Fatih Kıyman

Kaynak: The New Ara