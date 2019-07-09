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10.07.2019
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Demokrat Parti’den Babacan’a davet

AKP'den istifa eden Ali Babacan'a Demokrat Parti'den teklif geldi.

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Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, memleketi Afyonkarahisar’daki programı kapsamında Vali Mustafa Tutulmaz’ı ziyaret etti.

Yaklaşık 1,5 saat süren ziyaretinin ardından Başkan Uysal, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ali Babacan’ın AKP’den istifasını değerlendiren Uysal, “Herkesin hür teşebbüsüne göre örgütlenme özgürlüğü var. İktidarın kendi içerisinde yaptığı tartışmalar var. Elbette biz de bunlara kayıtsız değiliz, izliyoruz. Türkiye’nin topyekun demokrasisine de yeni bir derinlik ve boyut katma mecburiyetimiz var. Şahıslar temelinde değil de onu aşan bir şekilde, Türkiye’nin farklı farklı tartışmaları yapması gerektiği inancındayız. O açıdan şahısların özelinde bir değerlendirme yapmak istemem” dedi.

‘TÜRKİYE İKİ KUTUPLU BİR SİYASETE MAHKUM EDİLEMEZ’

Türkiye’de “ortak paydaların daha fazla aranacağı bir dönemin açıldığını” savunan Uysal, “Önümüzdeki süreci, ben çok aktörlü bir dönem olacağı şeklinde değerlendiriyorum. Türkiye’yi, iki kutuplu bir siyasete mahkum edip adeta ‘Bir şişeye gaz basarmış’ gibi çoğulculuğunu reddedecek sosyolojik bir mantıkla değil, temsiliyetinin önünü açacak siyasal sistem olması gerektiği inancındayız. Başta seçim barajı olmak üzere daraltılmış bölge veya farklı farklı modellerin uygulanması için ekim ayında kanun teklifi vereceğiz” diye konuştu.

‘ELBETTE DAVET EDİYORUZ’

Bir gazetecinin “Ali Babacan’ı partinize davet eder misiniz” sorusu üzerine Başkan Uysal, şunları kaydetti:

“Elbette. Biz, Türkiye’de temel değerlerden yoksun bir şekilde siyaset yapmıyoruz. DP’nin çatısı Türkiye’de demokrasinin kurucu kurumu olarak çok münferit bir takım düşüncelere sahip değilse bir insanın elbette kendisini rahatlıkla bulabileceği, ifade edebileceği bir siyasal yapıdır. O açıdan biz, zaten önümüzdeki süreçte daha fazla birliktelikleri arayacağız. Daha farklı birliktelikler arayacağız. Geçmişte tek başına iktidar olmuş ve yüzde 50’nin üzerinde oy almış bir siyasi hafızaya sahibiz.”
“Değişimin önünü açacak süreçlerin işlemesini bekliyoruz” diyen Gültekin Uysal, erken seçim tartışmalarına değindi. Başkan Uysal, “Tabii sistem değişti. Erken seçim talebi, eskisi gibi kısa vadede siyasette çok büyük kırılmalar, iktisadi altyapısızlıklar ve çok fazla çöküşler yaşanmadığı sürece Türkiye’nin önüne gelmez kanaatindeyim. Ama Türkiye’de bugün sadece iktidarın sayısal çoğunluğuyla halledemeyeceği birçok meydan okumayla karşı karşıyayız. O açıdan siyasette, rekabet unsuru olmaktan çıkartabileceğimiz çok önemli müşterek meseleler var.”

Kaynak:DHA

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