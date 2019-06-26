Deneme süresi 2 ayı aşamaz

SORU: İşyerinde 2 ay olan deneme süresini işçiyle yapılan özel sözleşmeyle 6 aya çıkarmak mümkün mü?

CEVAP: İş Kanunu’na göre deneme süresi 2 ayla sınırlı. Bu süre ancak sendikalı işyerlerinde toplu sözleşmeyle 4 aya kadar uzatılabilir. Bunun amacı şüphesiz ki işçinin suiistimalinin önüne geçilmesi. Çünkü deneme süresi sonunda işine son verilen işçiye herhangi bir tazminat ödenmez. Dolayısıyla sizin işçi ile yapacağınız sözleşmeye yasal sınırları aşan bir deneme süresi koymanızın hiçbir geçerliliği olmayacak.

Haftada 1 gün izin yasal mıdır?

SORU: Bir sitede özel güvenlik görevlisi olarak 12 saat üzerinden çalışıyorum. Haftada sadece 1 gün izin yapıyorum. Fazla mesai yönünden kanundan kaynaklı ne gibi kazançlarım olur?

CEVAP: Yasal bakımdan haftalık iş süresi 45 saattir. Bu sürenin üzerindeki çalışmalar fazla mesai olarak değerlendirilir ve saat başına yüzde 50 zamlı olarak ödenir. Siz haftada 45 saatin üzerinde çalışıyor iseniz fazla mesai hakkınız olur. Ara dinlenmeleri (çay, yemek paydosu vb.) çalışma süresinden sayılmaz. Haftada 1 gün izninizin olması yasaya uygundur. Ödenmeyen fazla mesailer için hak talep edebilirsiniz (dava da açılabilir), bunun için bir hukukçu ile görüşmelisiniz.

2 yevmiyemin kesilmesi doğru mudur?

SORU: Çalıştığım şirkette, 1 gün ücretsiz izin isteyerek işe gelmedim. 2 günlük yevmiyem kesildi. Bu kanuna uygun mu? Çalışma saatlerim 08.0019.00, cumartesi günü ise 13.00’e kadar.

CEVAP: Uygulama doğru değil. Siz şayet izinsiz ve mazeretsiz olarak işe gelmeseydiniz gelmediğiniz gün ile birlikte hafta tatili ile birlikte 2 gün eksik gösterilecektiniz. Ancak ücretsiz izin alarak gelmediğinize göre sadece ücretsiz izin gününüz kesilmeli idi. İşçinin 1 haftaya kadar raporlu ve izinli olması hallerinde hafta tatilinin de ödenmesi yasal zorunluluk.