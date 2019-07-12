Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti

Eski AKP Genel Başkan Yardımcısı ve eski HDP Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat, bu sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bayındır Hastanesinde yaklaşık 6 haftadır akciğer kanseri tedavisi gören Fırat, gece yarısı hayatını kaybetti. Fırat’ın cenazesi ikindi namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMA

Özel Bayındır Söğütözü Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Ersel Düzgün, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, Eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski HDP Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat’ın akciğer kanserinin yayılımına bağlı beyincik tümörü nedeniyle 2017 ve 2019 yıllarında hastanelerinin Beyin Cerrahisi Bölümü’nde ameliyat olduğunu ancak hastalığının ilerlemesine bağlı olarak tekrardan tedaviye başlandığını söyledi.

Fırat’ın dün gece saatlerinde hayatını kaybettiğini aktaran Düzgün, şöyle konuştu:

“Akciğer kanserinin yayılımına bağlı beyincik tümörü nedeniyle 2017 ve 2019 yıllarında hastanemizin Beyin Cerrahisi Bölümü’nde ameliyat olan ve sonrasında hastalığının ilerlemesine bağlı olarak hastanemizde tedavi gören deneyimli ve saygın siyasetçi Dengin Mir Mehmet Fırat, 12 Temmuz saat 01.44’te Bayındır Söğütözü Hastanesi’nde hayatını kaybetmiştir. Merhumun ailesine, sevenlerine ve ülkemize başsağlığı dileriz”

HDP’DEN TAZİYE MESAJI

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli imzası ile AKP ve HDP’de milletvekilliği yapan Dengir Mir Mehmet Fırat’ın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımlandı.

Mesajda, “Dengir Fırat’ı unutmayacağız. Eski dönem milletvekilimiz Dengir Mir Mehmet Fırat’ı uzun süredir mücadele ettiği hastalık sonucu kaybettik. Sayın Dengir Fırat’ın vefatı, partimiz ve halkımız için büyük bir kayıptır. Çok üzgünüz. Dengir Fırat, siyasi hayatı boyunca inandıkları uğruna mücadele eden, bu uğurda gerektiğinde iktidarı ve gücü karşısına alan ender siyasi isimlerden biri oldu.” ifadelerine yer verildi.

İlginizi çekebilir: Faşizmle yönetildiğimizi tecrübe ediyoruz

Fırat’ın, kimliğini savunduğu ve “Kürt sorununun” demokratik ve barışçıl yolla çözümü için mücadele ettiği vurgulanan mesajda şunlar kaydedildi:

“AKP iktidarı, gücünün zirvesindeyken ve Dengir Fırat bu iktidarın önemli kademelerindeyken; yapılan yanlışlara, güç zehirlenmesine, topluma ve halka tepeden bakmaya, kibre göz yummadı, yanlışları eleştirdi ve bu yanlışlara ortak olmamak için mevki, makam, statüyü terk ederek halkın içine dönmeyi, onların mücadelesinin bir parçası olmayı bildi. Partimizde siyaset yaparken de özgünlüğünü ve farklılığını koruyan, doğru bildiğini savunmaktan çekinmeyen, her koşulda barışı ve demokratik çözümü zorlayan bir siyasi büyüğümüz olarak kaldı. Sevgili Dengir Fırat’ı bizimle buluşturan da bu kimliği, arayışı ve yaklaşımı oldu. Dengir Fırat’ın bu anlayışını yaşatmak hepimiz için önemli bir siyasi sorumluluktur. Bizler, Dengir Fırat’ın demokratik çözüm ve demokratik müzakere yaklaşımını önemsiyoruz. Onun gerçekler için her koşulda mücadele eden tutumunu yaşatmayı sürdüreceğiz. Dengir Fırat’a rahmet; ailesine, sevenlerine ve halkımıza başsağlığı diliyoruz.”