Deniz Akkaya’dan Cengiz Semercioğlu’na rüşvet tepkisi

Magazin yazarı Cengiz Semercioğlu, kızıyla bikinili poz veren model Deniz Akkaya’yı eleştirdi. Akkaya da Semercioğlu’na “Sen bu ülkede ahlaktan bahsedecek en son kişisin…” diyerek yanıt verdi.

Gazeteci Cengiz Semercioğlu, dünkü yazısında ünlü manken Deniz Akkaya’nın, kızıyla objektiflerin karşısına geçmesini eleştirdi.

Semercioğlu, “Bu kadarı yeter Deniz” başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi: “Deniz Akkaya, 9 yaşındaki kızı Ayşe’yle bir süredir mayo ve bikinili pozlarını koyuyor sosyal medya hesabına… Anne kız bir bikini markası için modellik yapıyorlar. O yaşta bir çocuğun işi bikini modelliği olamaz. Belki Ayşe, 30’unda bir bilim insanı olduğunda bu fotoğrafları çektirdiğin için seni asla affetmeyecek.”

“EL ALTINDAN ALDIĞIN RÜŞVETLER”

Semercioğlu’nun yazısına, Deniz Akkaya’dan cevap gecikmedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akkaya, “Çok yanlış taşa çarptın. Hele evladımı bahane ederek. Yaptığın rezillikleri, el altından aldığın rüşvetler ile Cihangir’de yan yana dizdiğin evler ile sen de çocuklarına muhteşem bir baba profilisin. Sen bu ülkede ahlaktan bahsedecek en son kişisin. Para alışverişlerinde bikini giymemen seni ahlaklı yapmaz.” dedi.

Semercioğlu, sık sık Hürriyet’teki yazıları için ünlülerden ve şirketlerden para almakla eleştiriliyor.