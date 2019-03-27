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28.03.2019
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Deniz Baykal 1 Nisan’da taburcu edilecek

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ı, tedavi gördüğü Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret etti. Tedavisi bu hafta sona erecek olan Baykal’ın, 1 Nisan’da taburcu olarak ambulans uçakla Antalya’ya döneceği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Koca, hastanede ziyaret ettiği Deniz Baykal ve kızı Aslı Baykal ile bir süre sohbet etti. Bakan Koca, Baykal’ın sağlık durumuyla ilgili detaylı bilgi aldı. Deniz Baykal, Koca’ya tedavisinin tüm aşamalarında gösterdiği yakın ilgi için teşekkür etti. Bakan Koca ise, bundan sonraki süreçte de Bakanlık olarak yapılabilecek ne var ise desteğe hazır olduklarını ifade etti.

Deniz Baykal, 16 Ekim 2017’de geçirdiği beyin kanaması sonrasında 51 gün yoğun bakımda kaldı. Daha sonra fizik tedavi için Almanya’ya giden Baykal, 20 Mart 2018’de Türkiye’ye dönerek tedavisine Ankara’da devam etti. Açıklamada, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi tamamlanan Baykal’ın, Pazartesi günü taburcu olacağı ve ambulans uçakla Antalya’ya döneceği bildirildi.

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