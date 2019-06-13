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13.06.2019
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Deniz Baykal’dan ‘Ekrem İmamoğlu’ açıklaması

birgun.net birgun.net

CHP önceki dönem genel başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, ‘İmamoğlu bir proje mi?’ sorusuna, “Geçenlerde bir vatandaş sordu, ‘elbette bir projedir’ dedim. Ekrem İmamoğlu bir cumhuriyet projesidir. Kendiliğinden çıkmadı; arkasında cumhuriyetin eğitim politikası var, arkasında cumhuriyet var. Bizim en büyük değerimiz cumhuriyet.” yanıtını verdi.

Eski CHP Genel Başkanı, Antalya milletvekili Deniz Baykal, geçirdiği rahatsızlığın ardından iki yıl sonra ilk kez bir röportaj verdi.

Halk TV’de gündemi değerlendiren Baykal, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla ilgili açıklamalarda bulundu.

‘YSK İTİBARINI KAYBETTİ’

YSK’nin İstanbul seçimini iptal etme kararını değerlendiren Baykal, “Türkiye’nin demokratikleşme tarihinde önemli bir yeri olan YSK’nin itibarını ciddi ölçüde kaybettiğini, halkın iradesinin önünü açmak yerine onunla çekişir vaziyete geldiğini görmek çok acı. Türkiye 3 aydır bunları konuşuyor. Bütün Türkiye seçim hukuku uzmanı oldu. Bunların çoğu hukuka akrobasi yaptırma anlamında sözler. Biz bu kararla arkasında muazzam bir birikim olan kurumu kaybetmiş olduk” dedi

Halkın seçimin iptal edilmesi kararından rencide olduğunu belirten Baykal, “Milli vicdan bunu kabul etmedi. Bu, sandığa da yansır” diye konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim dönemindeki üslubunun kucaklayıcı olduğunu vurgulayan Baykal, “Tarihi sorumluluklarına uygun tavırlar takındılar” dedi.

‘İMAMOĞLU CUMHURİYET PROJESİDİR’

Ekrem İmamoğlu ile ilgili “Ekrem İmamoğlu elbette bir projedir, bir cumhuriyet projesidir. Türkiye’nin en ücra köyündeki evladını bile alıp yetiştirip, eğitip Türkiye’nin önüne sunarak ihtiyaç olduğu zaman bu evlatlarıyla sorunlarını çözmeye yönelik anlayış Cumhuriyet projesidir” diyen Baykal, “Her şey çok güzel olacak mı” sorusuna “Nâzım Hikmet’in o dizeleri bizim hissiyatımızı dile getiriyor. Her şey çok güzel olacak” yanıtını verdi.

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