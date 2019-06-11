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11.06.2019
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Deniz kaplumbağalarının ölüm nedenleri: Balıkçı ağları, misinalar, plastik poşetler…

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Antalya’nın Çıralı, Olimpos ve Mavikent sahillerinde, 2 buçuk ayda 9 caretta ve yeşil deniz kaplumbağası ölüsü bulundu.

Kaplumbağaların balıkçı ağları, misinalar ve denizanası zannettikleri poşetleri yutarak öldüğü belirlendi. Hatay’da ise balıkçı ağlarına sarılı 2 caretta kurtarıldı. Caretta caretta ile yeşil deniz kaplumbağaları, Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alıyor.

Kemer ilçesine bağlı yaklaşık 3,7 kilometrelik Çıralı sahili, Kumluca ilçesine bağlı 300 metrelik Olimpos sahili ile 14 kilometrelik Mavikent sahili, Antalya’daki yuvalama alanlarından üçünü oluşturuyor. Carettaların yumurta bırakmak için çıktığı bu sahillere, aynı dönemde yeşil deniz kaplumbağaları da beslenmek için çıkıyor. Nisan ayı sonundan beri geçen 2,5 ayda bu 3 sahilde toplam 9 caretta ve yeşil deniz kaplumbağası ölüsü bulundu.

Antalya’da bu yıl ilk kaplumbağa ölülerinin nisan ayının son haftasında balıkçılar tarafından görüldüğünü belirten Çıralı Kıyı Koordinasyon Komisyonu Başkanı Erdal Elginöz,

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“Balıkçı ağında boğulduğunu düşünüyoruz. Çünkü poşetle ilgili bir şey veya pervane yarası yoktu. İkisi de genç, 30’lu yaşlarda biri erkek, biri dişi ve muhtemelen çiftleşirken ağa girmişlerdi. Yine farklı zamanlarda ölü bulduğumuz bir carettanın üzerinde ise ‘parakete’ denilen yüzlerce iğneli olta vardı. Oltaya takılmış kurtulamamış. Bir carettanın ise sırtında pervane izleri vardı, sürat teknesi pervanesi parçalamış. İkisinin ise boğazından poşet çıkardık. Birinde yüzgeç diplerinde morluk, darbeler vardı. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Belki ağdan çıkarken aldığı darbeler nedeniyle olmuştu” diye konuştu.

ŞEFFAF POŞETİ DENİZANASI ZANNEDİYOR

Carettaların denizdeki poşetleri, özellikle de şeffaf poşetleri denizanası sandıklarını vurgulayan Elginöz, şöyle dedi: “Carettalar denizanalarını yiyerek beslenir. Antalya’da denizi denizanalarından temizleyen en önemli canlıdır caretta. Carettaları çıkarırsanız Antalya’da denize girilemez. 500’ü Antalya kıyılarında, bütün Akdeniz’de yaklaşık 2 bin caretta var. Her biri günde 2-3 denizanası tüketir. Carettalar olmazsa ortalığı denizanalarının basacağı bilimsel bir gerçek. O yüzden turizmcilerin de carettalar için seferber olması gerekir. Maalesef denizde yüzen şeffaf poşetleri denizanası zannederek yutmaları sonucu bağırsak tıkanması, boğulma gibi sebeplerle ölüyorlar.”

9 BİN YAVRUNUN 9’U BÜYÜYEBİLİYOR

Elginöz, “Örneğin geçen yıl Çıralı ve yan koylardan toplam 9 bin yavru denize göndermiştik. Bunlardan yalnızca 9’u erişkin yaşa ulaşabilir. 9 ölü kaplumbağanın kıyıya vurması bir yıl boyunca Çıralı koyundan denize gönderdiğimiz bütün yavruların ölmüş olması anlamına gelir ve çok trajik. Denizlerdeki koruma önlemlerinin de artırılması gerekiyor. Bunun için de ilgili kurumlarla daha geniş kapsamlı çalışmalar planlıyoruz. Çünkü yalnızca yuva alanlarını korumanın carettaların geleceği için yeterli olmadığı ortaya çıkmaktadır” dedi.

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