21.5 C
Istanbul
17.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Deniz Yücel'in beraat talebi reddedildi

Deniz Yücel’in beraat talebi reddedildi

birgun.net birgun.net

Alman Die Welt gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel’in avukatı Veysel Ok’un Anayasa Mahkemesi’nin ifade özgürlüğünün ihlali kararını öne sürerek, müvekkili hakkında beraat kararı verilmesi talebi reddedildi. Mahkeme, Deniz Yücel’in istinabe yoluyla alınan ifadesinin beklenmesine karar verdi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 4’üncü celsesi görülen duruşmaya, Yücel katılmazken avukatı Veysel Ok katıldı. Mahkeme Başkanı Ömer Günaydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muhabere Bürosu’na yazılan istinabe evrakının henüz dönmediğini belirtti. Günaydın, Anayasa Mahkemesi’nin kararının ise dosyaya gönderildiğini ifade etti.

“İSTİNABE EVRAĞI BEKLENMEDEN BERAAT KARARI VERİLSİN”

Bunun üzerine söz verilen avukat Veysel Ok, “Anayasa Mahkemesi’nin kararından sonra davanın bittiği görüşündeyiz. Mahkeme kararında, ifade özgürlüğünün ihlal edildiği açıkça belirtilmiştir. Bu durumda istinabe evrağı beklenmeden sanık hakkında beraat kararı verilmesini talep ediyoruz” dedi.

İFADESİNİN BEKLENMESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık hakkındaki istinabe evraklarının dönüşünün beklenmesine karar vererek duruşmayı 17 Ekim’e erteledi.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,409AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Trump: İran’da rejim değişikliği istemiyoruz

birgun.net -
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısında ABD-İran gerilimine ilişkin soruları yanıtladı.
Devamını Oku

Sosyal medyada tartışma yaratmıştı: Ticaret Bakanlığı açıklama yaptı

birgun.net -
Kendisini Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Uzmanı İbrahim Şenel olarak Twitter’da tanıtan hesaptan...
Devamını Oku

CHP milletvekili Abdüllatif Şener’den Babacan, Gül ve Davutoğlu’na çağrı

birgun.net -
AKP eski kurucularından CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener yeni parti kuracak isimlere...
Devamını Oku

11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçti

birgun.net -
11. Kalkınma Planı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.
Devamını Oku

İmamoğlu: Kul hakkı yemeye kadar giden bir süreç var, bizim de hamlelerimiz geliyor

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah...
Devamını Oku

ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye’ye yaptırımlar için bütün seçenekler değerlendiriliyor

birgun.net -
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma...
Devamını Oku

AB Komisyonu Başkanlığına Ursula von der Leyen seçildi

birgun.net -
Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanlığına Almanya Savunma Bakanı Ursula von der...
Devamını Oku

SBF Dekanlığı fanzini ‘bildiri’ kabul ederek öğrenciye ‘izinsiz bildiri’ cezası verdi

birgun.net -
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, bir öğrenciye Siyasal Bilgiler Fakültesi-Mülkiye öğrencilerinin Nisan...
Devamını Oku

KESK İzmir Şubeler Platformu: Haklarımızın peşkeş çekilmesini hep beraber engelleyelim

birgun.net -
ARDA ÖZARDAKamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı sendikaların...
Devamını Oku

Trump: Türkiye Patriot sistemi istedi ama biz satmadık, mesele çok karışık

birgun.net -
ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye 100'den fazla F-35 siparişi verdi ama artık...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi