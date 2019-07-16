Deniz Yücel’in beraat talebi reddedildi

Alman Die Welt gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel’in avukatı Veysel Ok’un Anayasa Mahkemesi’nin ifade özgürlüğünün ihlali kararını öne sürerek, müvekkili hakkında beraat kararı verilmesi talebi reddedildi. Mahkeme, Deniz Yücel’in istinabe yoluyla alınan ifadesinin beklenmesine karar verdi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 4’üncü celsesi görülen duruşmaya, Yücel katılmazken avukatı Veysel Ok katıldı. Mahkeme Başkanı Ömer Günaydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muhabere Bürosu’na yazılan istinabe evrakının henüz dönmediğini belirtti. Günaydın, Anayasa Mahkemesi’nin kararının ise dosyaya gönderildiğini ifade etti.

“İSTİNABE EVRAĞI BEKLENMEDEN BERAAT KARARI VERİLSİN”

Bunun üzerine söz verilen avukat Veysel Ok, “Anayasa Mahkemesi’nin kararından sonra davanın bittiği görüşündeyiz. Mahkeme kararında, ifade özgürlüğünün ihlal edildiği açıkça belirtilmiştir. Bu durumda istinabe evrağı beklenmeden sanık hakkında beraat kararı verilmesini talep ediyoruz” dedi.

İFADESİNİN BEKLENMESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık hakkındaki istinabe evraklarının dönüşünün beklenmesine karar vererek duruşmayı 17 Ekim’e erteledi.