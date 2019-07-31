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31.07.2019
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DenizBank dördüncü kez el değiştirdi: Satış resmen tamamlandı

Rus Sberbank‘ın yüzde 99,85 hissesini BAE’li Emirates NBD’ye devretmesiyle DenizBank dördüncü kez el değiştirdi. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Bu Türkiye’ye duyulan güveni gösteriyor. Ancak bu son olsun" dedi.

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DenizBank’ın Rus hissedarı Sberbank bankadaki yüzde 99,85’lik hissesini Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) Emirates NBD’ye devretti.

DenizBank genel merkezinde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Rus bankacılık devi Sberbank’ın 2012’den bu yana sahip olduğu hisseleri devrinin benzeri olmayan bir rekora işaret ettiğini belirterek, “dünya dengelerini sarsan güç ve ticaret savaşlarının yaşandığı, aynı zamanda bölgenin son derece hassas, ekonominin ise zorlu dönemden geçtiği bir süreçte, bankanın hisselerinin dördüncü kez el değiştirdiğine” dikkati çekti. Bankanın dördüncü kez el değiştirmesinin Türkiye’ye duyulan güveni gösterdiğini belirten Ateş, “Ancak bu son olsun” diye konuştu.

Hakan Ateş, Sberbank çatısı altındaki 7 yıllık süreçte bankanın aktif büyüklüğünün yüzde 301 artışla 52,4 milyar TL’den 210 milyar TL’ye, kredi hacminin yüzde 291 artışla 142,8 milyar TL’ye ve mevduat toplamının yüzde 335 yükselişle 146,3 milyar TL’ye ulaştığını söyledi.

1997’de kurulan bankanın 2002 krizini güçlenerek atlattığını belirten Ateş, 2004’te yüzde 25’lik hissenin halka açıldığına, 2006’da bankanın Dexia’ya satıldığına, 2012’de de Rusya’nın yurt dışına bir seferde yaptığı en yüksek yatırım hedefi olarak Sberbank’ın hissedar olduğuna dikkat çekti.

“TÜRKİYE KRİTİK DÖNEMDE”

DW Türkçe’nin aktardığına göre, törende konuşan Emirates NBD Başkan Yardımcısı ve İdari Direktör Heşam Abdullah El Kassım ise bankanın yıllardır Türkiye’nin büyümesi ve gelişimi yolunda çeşitli kurum ve finansal kuruluşlara finansman ve fon yaratma desteği sağlayan bir kurum olduğunu belirterek, kendileri için kritik ülke konumunda olan Türkiye’de, son 5 yıl içinde Türk şirketleri ve finans kuruluşlarına 2 milyar doları aşkın finansman limitleri sunduklarını kaydetti.

Türkiye ile BAE arasında “köklü ticaret ve yatırım ilişkisine” işaret eden Al Kassım, “BAE, Türkiye’nin en büyük ihracat pazarlarından biriyken, Türkiye de BAE’nin en büyük ticaret ilişkisine sahip ilk on ticaret ortağından biri konumunda. Birçok önde gelen BAE şirketi Türkiye’ye aktif olarak yatırım yapmakta. Türk şirketleri de Dubai Metrosu genişletme ve Abu Dhabi Uluslararası Havayolu Genişletme gibi BAE’nin yüksek profilli projelerinde yer alıyor. MENAT bölgesindeki ülkeler arasında önemli ölçüde ticaret ve işletme faaliyeti mevcut. Ancak yalnızca birkaç banka bölgesel olarak varlığını gösterebiliyor. DenizBank ile Emirates NBD bunu değiştirmeyi hedefliyor” diye konuştu.

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