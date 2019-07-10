22.4 C
Istanbul
10.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Denizde, boynunda iki plastik kelepçe olan cansız erkek bulundu

Denizde, boynunda iki plastik kelepçe olan cansız erkek bulundu

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: DHA

Antalya’da, denizde boynunda iki plastik kelepçe olan, 60 yaşlarında ve yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen cansız erkek bulundu.

Olay, saat 17.30 sıralarında, Lara sahili açıklarında meydana geldi. Tur teknesindekiler, Lara sahilinin yaklaşık 1 kilometre açıklarında hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi, denize açılıp, yaptıkları arama sonunda 60 yaşlarında olduğu değerlendirilen kişiyi buldu.

Ekiplerin yaptığı kontrolde bu kişinin öldüğü belirlendi. Kıyafetleri üzerinde ve gözlüklü olan erkeğin boynunda ise iki plastik kelepçe bulundu. Kimliği belirlenemeyen kişi Sahil Güvenlik botuyla Kaleiçi Yat Limanı’na getirildi. 

Yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kişinin bedeni, savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kaynak:DHA

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,251AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Denizde, boynunda iki plastik kelepçe olan cansız erkek bulundu

birgun.net -
Antalya'da, denizde boynunda iki plastik kelepçe olan, 60 yaşlarında ve yabancı uyruklu...
Devamını Oku

Kabataş- Bağcılar tramvay hattından arıza

birgun.net -
İstanbul'da Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza nedeniyle Yusufpaşa ile Topkapı durakları arasında seferler...
Devamını Oku

Bursa’da bir kadın nişanlı olduğu erkek tarafından öldürüldü

birgun.net -
Bursa'da Yunus Emre Akar isimli erkek, nişanlı olduğu ve düğünden bir gün...
Devamını Oku

Suriye sınırına askeri sevkiyat

birgun.net -
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılarla komando...
Devamını Oku

Fethiye’de orman yangını

HABER MERKEZİ -
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Göcek Mahallesi yakınlarında orman yangını çıktı. İtfaiye ve Orman...
Devamını Oku

Kaçak elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi

birgun.net -
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, inşaatın asansör boşluğunda biriken suya basınca kaçak elektrik akımına...
Devamını Oku

ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi Türkiye’ye geldi

birgun.net -
ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi David Satterfield Türkiye'ye geldi.
Devamını Oku

TÜİK Türkçe bilmeyen kadına ‘soruları yanıtlamıyor’ diye ceza kesti

birgun.net -
TÜİK, Türkçe konuşamadığı gerekçesiyle anket sorularına yanıt veremeyen 50 yaşındaki kadına para...
Devamını Oku

Mersin’de 5 polis gözaltına alındı

birgun.net -
Mersin'de yakaladıkları kaçak sigara ile akaryakıta işlem yapmadan başkalarına sattıkları tespit edilen...
Devamını Oku

Irak Suriye ve Ürdün üzerinden petrol ihraç etmek istiyor

birgun.net -
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Irak petrolünü Ürdün ve Suriye üzerinden ihraç etmek...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi