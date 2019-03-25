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26.03.2019
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Denizli Acıpayam’da eğitime 2 gün ara verildi

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Denizli’nin Acıpayam ilçesinde 20 Mart’ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle eğitime iki gün ara verildi.

Denizli Valisi Hasan Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen çarşamba meydana gelen depremin ardından artçı sarsıntıların devam ettiğini belirtti.

Depremden sonra ilçede okulların tatil edildiğini hatırlatan Karahan, “Acıpayam’da çocuklarımızın psikolojik olarak etkilenmemesi için okullar salı ve çarşamba günü de tatil edildi. İlgili kurumlar deprem dolayısıyla bölgede çocuklara ve ailelere yönelik psikososyal destek veriyor.” ifadelerini kullandı.

Acıpayam ilçesinde 20 Mart’ta yaşanan 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından bugüne kadar bölgede binin üzerinde artçı sarsıntı meydana gelmiş, bu sarsıntıların 42’sinin büyüklüğü 3’ün üzerinde olmuştu.

KaynakAA
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