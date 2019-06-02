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02.06.2019
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Denizli Honaz’da seçim sonuçları belli oldu

Denizli'nin Honaz ilçesinde, 31 Mart'ta yapılan ve YSK'ca iptal edilen belediye başkanlığı seçimi için bugün yeniden sandık başına gitti.

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Denizli’nin Honaz ilçesinde, 31 Mart’ta yapılan ve Yüksek Seçim Kurulu’nca (YSK) iptal edilen belediye başkanlığı seçimi için bugün yeniden sandık başına gitti.

22 bin 602 seçmenin, oy kullandığı 80 sandıkta sayım sona erdi. Resmi olmayan sonuçlarına göre seçimi CHP Adayı Yüksel Kepenek kazandı.

CHP’liler sonucu kutlarken, CHP’li Kepenek ile seçimi takip eden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, sandık görevlilerine sandık nöbeti çağrısı yaptı.

Honaz’da, 31 Mart’ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, 22 bin 602 seçmenden 20 bin 93’ü oy kullandı. Bu oylardan 19 bin 13’ü geçerli sayıldı.

DHA’nın haberine göre, CHP’li aday Yüksel Kepenek 9 bin 389, rakibi AKP’li Turgut Devecioğlu ise 9 bin 381 oy aldı.

AKP’nin, İlçe Seçim Kurulu’na itirazı sonrası 41 sandıkta oylar, yeniden sayıldı. Bunun üzerine Kepenek’in oyu 9 bin 387’ye düşerken, Devecioğlu’nun oyu ise 9 bin 384’e çıktı. Aradaki oy farkı da 3’e düştü.

AKP ve CHP’nin sonuçlara ilişkin İl Seçim Kurulu’na yaptığı itiraz üzerine 13 sandıkta geçersiz oyların yeniden sayılmasıyla Kepenek ile Devecioğlu arasındaki fark, bu kez 1’e indi.

AKP, bu defa seçimde oy kullanmaması gereken ‘kısıtlı’ 3 kişinin oy kullandığ gerekçesiyle YSK’ye itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren YSK tarafından Honaz’daki seçimler iptal edildi ve bugün yenilenmesine karar verildi.

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