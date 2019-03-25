Denizli’de 4,1 büyüklüğünde deprem

Denizli Acıpayam ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 09.15’te merkez üssü Acıpayam olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Deprem, kısa süreli paniğe neden olurken Denizli Acıpayam’da, 20 Mart Çarşamba günü, Richter ölçeğine göre, 5.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, ardından aynı bölgede büyüklükleri değişen yüzlerce artçı sarsıntı olmuştu.