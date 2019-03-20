Denizli’de 5,6 büyüklüğünde deprem!

Kandilli Rasathanesi, Denizli Acıpayam merkezli 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem, İzmir ve Antalya başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Depremin ardından bölgede 4,2, 4,5 ve 4,8 büyüklüğünde artçı sarsıntılar oldu.

Denizli Valisi Hasan Karahan yaptığı ilk açıklamada can ve mal kaybının olmadığını belirtti. Acıpayam Kaymakamı ilçede okulların 1 gün tatil edildiğini açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada 3 kişinin yaralandığı belirtti.

Kandilli Rasathanesi, depremin 5,6 büyüklüğünde olduğunu duyururken, AFAD büyüklüğün 5,5 olduğunu kaydetti.

AFAD verilerine göre, Acıpayam’da sabah 04.02’den itibaren en büyüğü 3,7 olan 18 sarsıntı kaydedilmişti.

#DEPREM: Denizli, Acıpayam’da 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz. — AFAD (@AFADBaskanlik) March 20, 2019

Bakan Kurum: Can kaybımız yok, 3 yaralımız var



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem ile ilgili açıklamada, “Hiçbir can kaybımız yok, 3 yaralımız var. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tabii bu depremler kentsel dönüşümün ülkemiz için ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor. Arkadaşlarımızla ve Valimizle görüştüm. Metruk binalarda yıkılmalar var, onun dışında herhangi bir hasar olmadığı bilgisi verildi. Çatılardan düşen kiremitlerden ve malzemelerden kaynaklanan yaralanmalar var. Ekiplerimiz beş ayrı noktada çalışmalarını ve tespitlerini yapıyor” dedi.

Valilikten açıklama

Denizli Valisi Hasan Karahan, Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğünde depremde ilk belirlemelere göre can ya da mal kaybının oluşmadığını belirtti.

Karahan, Acıpayam ilçesinde saat 09.34’te meydana gelen deprem sonrası AFAD ekiplerinin çalışma başlattığını ifade etti.

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Karahan, “Gelen ilk bilgilere göre can ya da mal kaybı yok. Depremin merkez üssüne yakın konumdaki Yeşildere köyünde bir iki binanın duvarında çatlak oluştu. Ancak araştırma devam ediyor. Şimdilik önemli bir şey yok” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı: Depremi ciddi şekilde hissettik

Depremi ciddi şekilde hissettiklerini söyleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, son durumu şöyle anlattı:

”Eve girmekte insanlar tedirgin, girmiyorlar. Ama birkaç saat içerisinde de o konuda hedefe ulaşacağız. Halkımızı bu konuda bilgilendirmeler yapıyoruz.

Ben toplantıdaydım, bir il çalışmamız vardı. Oturuyorduk, bayağı bir sarsıntı oldu. Tabi oraya 50-60 km mesafedeyiz. O mesafeden bile ciddi bir şekilde hissettik. Acaba dedik masa mı… Herkes ayağa kalktı, ciddi mesafe olmasına rağmen hissettik. Sonra da arkadaşlarımızla temasa geçtik.

Merkez üssü olan bölgelerde hasarımız var. Orada arkadaşlarımız müdahale ediyorlar. Bir evde bir yangınla ilgili ihbar geldi. Ona da itfaiye ekiplerimiz müdahale ettiler. Kırsal mahallemizde, iki katlı yapılarımızın olduğu bir bölge. İki katlı, ahşap veya betonarme karışımı olan yapıyorlar. Hasar bilgileri geldi ancak hayati anlamda herhangi bir sıkıntı gözükmüyor.”

Öte yandan deprem tüm Ege Bölgesi ile Güney Marmara kentlerinde de hissedildi.