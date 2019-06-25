Denizli’de ahır yangını: Çok sayıda hayvan yaşamını yitirdi

Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki ahırda çıkan yangında, 1 inek, 1 buzağı, 1 keçi, 4 kuzu ve 20 tavuk yanarak yaşamını yitirdi.

Karakurt Mahallesi’nde yaşayan Musa Soysal’a ait ahırın samanlık kısmında, bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Büyüyen yangın, ahırın geneline yayıldı. Ahırdan yükselen dumanları görenler, itfaiyeyi ve polisi aradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saatlik çabanın ardından yangın söndürüldü. Ancak ahırdaki 1 inek, 1 buzağı, 1 keçi, 4 kuzu ve 20 tavuk yanarak yaşamını yitirdi.

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Ayrıca 450 saman balyası ile traktörün de yandığı yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.