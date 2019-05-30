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30.05.2019
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Denizli’de sıcaktan asfalt eridi

Denizli'de sıcaklığın 36 dereceye çıkması üzerine otomobiller hararet yaptı, sürücülerin ayakkabıları asfalta yapıştı.

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Hava sıcaklığının 36 dereceye çıktığı Denizli’de asfalt eridi. Çok sayıda araç hararet yaparak yolda kalırken, otomobillerinden inen sürücülerin ayakkabıları eriyen asfalta yapıştı. 

Aşırı sıcak hava nedeniyle Denizli-Antalya karayolu Cankurtaran mevkiinde asfalt eridi. Karayolunun gidiş ve geliş yönlerindeki 10 kilometrelik alanda eriyen asfalt sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı sürücüler, araçlarına asfalt yapışmasını engellemek için mücadele verirken, bazı araçlar da hararet yapıp, yolda kaldı. Araçlarından inen sürücülerin ise ayakkabıları eriyen asfalta yapıştı.

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