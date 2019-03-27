Denizli’de yine deprem: 4.3

AFAD, Denizli, Acıpayam’da 4,3 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 14.27’de, merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Denizli’de 20 Mart’ta 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Artçı sarsıntıların sürmesi nedeniyle dün de eğitime ara verilmişti.

İLÇEDE OKULLAR 2 GÜN TATİL

Denizli Valisi Hasan Karahan, depremin ardından ilçedeki okulların perşembe ve cuma günü tatil edildiğini açıkladı.