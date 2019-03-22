22.03.2019
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‘Depreme hazırız’ demek için saf olmak gerekiyor

birgun.net birgun.net
Malatya’nın Arguvan ilçe sindeki depremde can kaybı yaşanmadı. 8 evde hasar meydana geldi.

Meral Danyıldız

Denizli’de önceki gün 7 kenti sallayan 5.5 büyüklüğündeki deprem ile Malatya’nın Arguvan ilçesinde dün birer saat arayla gerçekleşen 3,1, 3.6 ve 4.1 büyüklüğünde 3 deprem, ‘afet gerçeğini’ hatırlattı. Arguvan’daki depremde de can kaybı yaşanmazken, 8 evde hasar meydana geldi. Yurttaşlar, Denizli ve Malatya’nın sonrasında, deprem gerçeği karşısında panik ve korkulu…

Konuya ilişkin BirGün’e konuşan deprem uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, “Türkiye depreme hazır diyebilmek için saf olmak gerek” dedi. Gündoğdu, Denizli’deki depremi şöyle değerlendirdi: “Denizli civarının olağan depremlerinden bir tanesiydi. Altıya varan büyüklükte bir deprem ama oralarda çok termal alan var. Her şeyi Denizli depremlerine uygundu. Çok fazla artçılar meydana geldi ve oradaki insanlar tarafından da zaten hissedilmiştir. Denizli’deki benzeri depremlerden bir tanesiydi.”

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Gündoğdu, afetler karşısında herhangi bir önlem alınmadığını kaydederek, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Marmara, özellikle İstanbul depreme hazır mı? Asla değil. Kartal vakasında can kaybı yaşandı. Bina, deprem olmadan bulunduğu yere çöktü. İstanbul’da 7’nin üzerinde bir deprem bekleniyor. Tüm bu sorunlara karşı yapılan ne var? Hiçbir şey. Asla önlem alınmıyor. Kentsel dönüşüm çözüm olabilir fakat buna benzer hiçbir yapılanma yok.”

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